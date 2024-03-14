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Как в Севастополе отметят годовщину Крымской весны
Как в Севастополе отметят годовщину Крымской весны - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Как в Севастополе отметят годовщину Крымской весны
В Севастополе в честь десятилетия воссоединения с Россией проведут митинг-концерт и торжественное собрание. Об этом в прямом эфире канала СТВ заявил губернатор... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T22:04
2024-03-14T22:04
2024-03-14T22:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в честь десятилетия воссоединения с Россией проведут митинг-концерт и торжественное собрание. Об этом в прямом эфире канала СТВ заявил губернатор Михаил Развожаев.Праздничная программа в Севастополе стартовала 23 февраля, и с тех пор мероприятия проходят почти ежедневно. Так, в выходные дни концерт пройдет доме культуры села Верхнесадовое, где недавно завершился капительный ремонт.В рамках празднования состоятся круглые столы, обсуждения, научная конференция в Севастопольском государственном университете. Будут проходить встречи героев Крымской весны с молодежью.В то же время Развожаев напомнил, что при проведении праздничных мероприятий следует соблюдать меры безопасности. Поэтому массовых мероприятий с большим скоплением людей в Севастополе не планируется.Как сообщалось ранее, в Крым на годовщину празднования "Крымской весны" приедут известные артисты. Прибудут Надежда Бабкина со своим творческим коллективом, известный киноактер Сергей Никоненко и Центр театра и кино Никиты Михалкова.Читайте также на РИА Новости Крым:Всегда вбивали клин – Аксенов оценил отношение Киева к крымчанамКак россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопросВ России напишут первый научный труд о роли Крымской весны для РФ и мира
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Как в Севастополе отметят годовщину Крымской весны
В Севастополе в годовщину Крымской весны пройдет митинг-концерт
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в честь десятилетия воссоединения с Россией проведут митинг-концерт и торжественное собрание. Об этом в прямом эфире канала СТВ заявил губернатор Михаил Развожаев.
"18 числа будет торжественное собрание и митинг-концерт будет. Он будет, конечно, локализован, но тем не менее он состоится. И всех тех, кого еще не было возможности поблагодарить и отметить, мы пригласим. Поблагодарим людей за мужество, героизм и вклад в развитие города, а также вручим им памятную медаль, которую мы к этой дате выпустили", – сказал губернатор.
Праздничная программа в Севастополе стартовала 23 февраля, и с тех пор мероприятия проходят почти ежедневно. Так, в выходные дни концерт пройдет доме культуры села Верхнесадовое, где недавно завершился капительный ремонт.
"Вот вчера мы были в СТ "Садовод", в нашем ДК прекрасном, который открылся в Верхнесадовом. Там тоже будет концерт, посвященный десятилетию. И в других филиалах культурного комплекса "Корабел" будут проходить мероприятия, и в Балаклаве. Вся программа будет дополнительно опубликована", – заверил Михаил Развожаев.
В рамках празднования состоятся круглые столы, обсуждения, научная конференция в Севастопольском государственном университете. Будут проходить встречи героев Крымской весны с молодежью.
"Мы открыли масштабную выставку, посвященную этим событиям, на нашей главной площади – на площади Нахимова, где проходил митинг в 2014 году. Там рассказывается и о событиях на том митинге народной воли, и о защите Севастополя, и о других событиях очень подробно, чтобы оживить это в памяти", – рассказал губернатор.
В то же время Развожаев напомнил, что при проведении праздничных мероприятий следует соблюдать меры безопасности. Поэтому массовых мероприятий с большим скоплением людей в Севастополе не планируется.
Как сообщалось ранее, в Крым на годовщину празднования "Крымской весны" приедут известные артисты
. Прибудут Надежда Бабкина со своим творческим коллективом, известный киноактер Сергей Никоненко и Центр театра и кино Никиты Михалкова.
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