https://crimea.ria.ru/20240314/kak-v-sevastopole-otmetyat-godovschinu-krymskoy-vesny-1135669790.html

Как в Севастополе отметят годовщину Крымской весны

Как в Севастополе отметят годовщину Крымской весны - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Как в Севастополе отметят годовщину Крымской весны

В Севастополе в честь десятилетия воссоединения с Россией проведут митинг-концерт и торжественное собрание. Об этом в прямом эфире канала СТВ заявил губернатор... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T22:04

2024-03-14T22:04

2024-03-14T22:04

севастополь

10 лет крымской весне

новости

новости крыма

праздники и памятные даты

общество

крымская весна

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110383/68/1103836889_682:323:2277:1220_1920x0_80_0_0_78a10ca71e7ce8c147f67876a3677311.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в честь десятилетия воссоединения с Россией проведут митинг-концерт и торжественное собрание. Об этом в прямом эфире канала СТВ заявил губернатор Михаил Развожаев.Праздничная программа в Севастополе стартовала 23 февраля, и с тех пор мероприятия проходят почти ежедневно. Так, в выходные дни концерт пройдет доме культуры села Верхнесадовое, где недавно завершился капительный ремонт.В рамках празднования состоятся круглые столы, обсуждения, научная конференция в Севастопольском государственном университете. Будут проходить встречи героев Крымской весны с молодежью.В то же время Развожаев напомнил, что при проведении праздничных мероприятий следует соблюдать меры безопасности. Поэтому массовых мероприятий с большим скоплением людей в Севастополе не планируется.Как сообщалось ранее, в Крым на годовщину празднования "Крымской весны" приедут известные артисты. Прибудут Надежда Бабкина со своим творческим коллективом, известный киноактер Сергей Никоненко и Центр театра и кино Никиты Михалкова.Читайте также на РИА Новости Крым:Всегда вбивали клин – Аксенов оценил отношение Киева к крымчанамКак россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопросВ России напишут первый научный труд о роли Крымской весны для РФ и мира

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, новости крыма, праздники и памятные даты, общество, крымская весна, крым