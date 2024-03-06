Рейтинг@Mail.ru
На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Митинг в Симферополе в честь второй годовщины референдума 2014 года - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
10 лет Крымской весне
https://crimea.ria.ru/20240306/na-godovschinu-krymskoy-vesny-v-krym-priedut-izvestnye-artisty-1135436535.html
На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты
На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты - РИА Новости Крым, 06.03.2024
На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты
В рамках празднования десятой годовщины Крымской весны на полуостров приедут с концертами Надежда Бабкина со своим творческим коллективом, известный киноактер... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T15:37
2024-03-06T15:44
10 лет крымской весне
крымская весна
новости крыма
праздники и памятные даты
культура
искусство
общество
надежда бабкина
сергей никоненко
никита михалков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135426143_25:208:1575:1080_1920x0_80_0_0_6ebc91695564da37a0c918e04ab81e37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В рамках празднования десятой годовщины Крымской весны на полуостров приедут с концертами Надежда Бабкина со своим творческим коллективом, известный киноактер Сергей Никоненко и Центр театра и кино Никиты Михалкова. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.Помимо этого, запланировано множество концертов и мероприятий с участием крымских артистов, сказала министр культуры.Народная мистерия "В Россию верим!" – это концертно-драматическая программа, в основе которой – стихи и письма, рассказы очевидцев и репортажи военных корреспондентов о боевых действиях на Донбассе, а также кадры военной кинохроники. Так сюжет мистерии описывается на сайте Московского государственного академического театра "Русская песня".Центр театра и кино Никиты Михалкова будет гастролировать в Крыму и Севастополе с 12 марта по 23 марта. Коллектив представит драму "12", в которой роль восьмого присяжного сыграет сам мэтр, и комедию "И вас с наступающим…" с Сергеем Гармашом и Игорем Скляром в главных ролях.Первым в ряду праздничных концертов пройдет юбилейная программа почетного гражданина Ялты Игоря Резника с участием крымских артистов. Это будет интересный опыт исполнения эстрадных песен Крымским академическим симфоническим оркестром, оперными певцами и артистами из детского театра "Маленькая страна".Читайте также на РИА Новости Крым:"Брат" для всех: русский герой Сергей БодровКубанская Ноябрина: с любовью о Нонне МордюковойИскусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову – шестьдесят три
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135426143_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_84c1953a0a31455d706d70bf9e1fa512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна, новости крыма, праздники и памятные даты, культура, искусство , общество, надежда бабкина, сергей никоненко, никита михалков, сергей гармаш
На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты

В Крым на предстоящие праздники приедут известные певцы и актеры

15:37 06.03.2024 (обновлено: 15:44 06.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Юбилей Маэстро: Илья Резник о прошлом и настоящем".
Пресс-конференция Юбилей Маэстро: Илья Резник о прошлом и настоящем. - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В рамках празднования десятой годовщины Крымской весны на полуостров приедут с концертами Надежда Бабкина со своим творческим коллективом, известный киноактер Сергей Никоненко и Центр театра и кино Никиты Михалкова. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.

"8 марта мы встречаем большой коллектив во главе с Надеждой Бабкиной, с их народной мистерией "В Россию верим!" К нам приезжает Сергей Никоненко, народный артист Российской Федерации, а уже с 12 марта у нас в Крыму пройдут гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова", – рассказала Манежина.

Помимо этого, запланировано множество концертов и мероприятий с участием крымских артистов, сказала министр культуры.
Народная мистерия "В Россию верим!" – это концертно-драматическая программа, в основе которой – стихи и письма, рассказы очевидцев и репортажи военных корреспондентов о боевых действиях на Донбассе, а также кадры военной кинохроники. Так сюжет мистерии описывается на сайте Московского государственного академического театра "Русская песня".

"В это непростое время испытаний для нашей страны задача артистов, режиссеров и вообще всех деятелей культуры и искусства – консолидироваться и стать рупором для народа, который сплачивает, а не разобщает. Именно поэтому театр "Русская песня" не мог не отреагировать и не высказаться на тему происходящего. Наше высказывание – концерт-спектакль "В Россию верим!" Не просто высказывание, а послание, призыв, наказ, и, если хотите, – молитва за тех, кто сейчас на передовой", – цитирует пресс-служба руководителя коллектива Надежду Бабкину.

Центр театра и кино Никиты Михалкова будет гастролировать в Крыму и Севастополе с 12 марта по 23 марта. Коллектив представит драму "12", в которой роль восьмого присяжного сыграет сам мэтр, и комедию "И вас с наступающим…" с Сергеем Гармашом и Игорем Скляром в главных ролях.
Первым в ряду праздничных концертов пройдет юбилейная программа почетного гражданина Ялты Игоря Резника с участием крымских артистов. Это будет интересный опыт исполнения эстрадных песен Крымским академическим симфоническим оркестром, оперными певцами и артистами из детского театра "Маленькая страна".
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров
Кубанская Ноябрина: с любовью о Нонне Мордюковой
Искусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову – шестьдесят три
 
10 лет Крымской веснеКрымская веснаНовости КрымаПраздники и памятные датыКультураИскусствоОбществоНадежда БабкинаСергей НиконенкоНикита МихалковСергей Гармаш
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18Потери ВСУ - уничтожены еще 1125 украинских боевиков
16:07Слады ВСУ уничтожены на аэродромах Лозоватка и Староконстантинов
15:55ПВО России впервые уничтожила французскую авиабомбу Hammer
15:46Закон о земле для участников СВО в Крыму - важные поправки
15:41Оборонные предприятия поставят оружие и технику в войска досрочно
15:37На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты
15:35Новости СВО: российские войска уничтожили еще один танк Abrams
15:31Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытания
15:19Белгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом
15:09Член избиркома Бердянска погибла при взрыве машины
15:05Заморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет Приднестровье
14:57"Самолеты и танки США будут гореть": Песков сделал предупреждение
14:43ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в Крыму
14:41Прощальное оружие: Песков заявил об опасности разговоров о ядерной войне
14:27Афганистан-2: к чему готовиться Зеленскому после отставки Нуланд
14:14Подавление Приднестровья Молдавией чревато катастрофой – Песков
13:57Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года - Хуснуллин
13:35Готовы и защищены: напечатанные в Крыму бюллетени передали в Избирком
13:30Молдавия приостановила действие ДОВСЕ
13:07На полигоне в районе горы Кара-Коба уничтожают боеприпасы
Лента новостейМолния