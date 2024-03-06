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На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты
На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты - РИА Новости Крым, 06.03.2024
На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты
В рамках празднования десятой годовщины Крымской весны на полуостров приедут с концертами Надежда Бабкина со своим творческим коллективом, известный киноактер... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T15:37
2024-03-06T15:37
2024-03-06T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В рамках празднования десятой годовщины Крымской весны на полуостров приедут с концертами Надежда Бабкина со своим творческим коллективом, известный киноактер Сергей Никоненко и Центр театра и кино Никиты Михалкова. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.Помимо этого, запланировано множество концертов и мероприятий с участием крымских артистов, сказала министр культуры.Народная мистерия "В Россию верим!" – это концертно-драматическая программа, в основе которой – стихи и письма, рассказы очевидцев и репортажи военных корреспондентов о боевых действиях на Донбассе, а также кадры военной кинохроники. Так сюжет мистерии описывается на сайте Московского государственного академического театра "Русская песня".Центр театра и кино Никиты Михалкова будет гастролировать в Крыму и Севастополе с 12 марта по 23 марта. Коллектив представит драму "12", в которой роль восьмого присяжного сыграет сам мэтр, и комедию "И вас с наступающим…" с Сергеем Гармашом и Игорем Скляром в главных ролях.Первым в ряду праздничных концертов пройдет юбилейная программа почетного гражданина Ялты Игоря Резника с участием крымских артистов. Это будет интересный опыт исполнения эстрадных песен Крымским академическим симфоническим оркестром, оперными певцами и артистами из детского театра "Маленькая страна".Читайте также на РИА Новости Крым:"Брат" для всех: русский герой Сергей БодровКубанская Ноябрина: с любовью о Нонне МордюковойИскусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову – шестьдесят три
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На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты
В Крым на предстоящие праздники приедут известные певцы и актеры
15:37 06.03.2024 (обновлено: 15:44 06.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым.
В рамках празднования десятой годовщины Крымской весны на полуостров приедут с концертами Надежда Бабкина со своим творческим коллективом, известный киноактер Сергей Никоненко и Центр театра и кино Никиты Михалкова. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
заявила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.
"8 марта мы встречаем большой коллектив во главе с Надеждой Бабкиной, с их народной мистерией "В Россию верим!" К нам приезжает Сергей Никоненко, народный артист Российской Федерации, а уже с 12 марта у нас в Крыму пройдут гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова", – рассказала Манежина.
Помимо этого, запланировано множество концертов и мероприятий с участием крымских артистов, сказала министр культуры.
Народная мистерия "В Россию верим!" – это концертно-драматическая программа, в основе которой – стихи и письма, рассказы очевидцев и репортажи военных корреспондентов о боевых действиях на Донбассе, а также кадры военной кинохроники. Так сюжет мистерии описывается на сайте Московского государственного академического театра "Русская песня".
"В это непростое время испытаний для нашей страны задача артистов, режиссеров и вообще всех деятелей культуры и искусства – консолидироваться и стать рупором для народа, который сплачивает, а не разобщает. Именно поэтому театр "Русская песня" не мог не отреагировать и не высказаться на тему происходящего. Наше высказывание – концерт-спектакль "В Россию верим!" Не просто высказывание, а послание, призыв, наказ, и, если хотите, – молитва за тех, кто сейчас на передовой", – цитирует пресс-служба руководителя коллектива Надежду Бабкину.
Центр театра и кино Никиты Михалкова будет гастролировать в Крыму и Севастополе с 12 марта по 23 марта. Коллектив представит драму "12", в которой роль восьмого присяжного сыграет сам мэтр, и комедию "И вас с наступающим…" с Сергеем Гармашом и Игорем Скляром в главных ролях.
Первым в ряду праздничных концертов пройдет юбилейная программа почетного гражданина Ялты Игоря Резника с участием крымских артистов. Это будет интересный опыт исполнения эстрадных песен Крымским академическим симфоническим оркестром, оперными певцами и артистами из детского театра "Маленькая страна".
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