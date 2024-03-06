https://crimea.ria.ru/20240306/na-godovschinu-krymskoy-vesny-v-krym-priedut-izvestnye-artisty-1135436535.html

На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты

На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты - РИА Новости Крым, 06.03.2024

На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артисты

В рамках празднования десятой годовщины Крымской весны на полуостров приедут с концертами Надежда Бабкина со своим творческим коллективом, известный киноактер... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T15:37

2024-03-06T15:37

2024-03-06T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В рамках празднования десятой годовщины Крымской весны на полуостров приедут с концертами Надежда Бабкина со своим творческим коллективом, известный киноактер Сергей Никоненко и Центр театра и кино Никиты Михалкова. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.Помимо этого, запланировано множество концертов и мероприятий с участием крымских артистов, сказала министр культуры.Народная мистерия "В Россию верим!" – это концертно-драматическая программа, в основе которой – стихи и письма, рассказы очевидцев и репортажи военных корреспондентов о боевых действиях на Донбассе, а также кадры военной кинохроники. Так сюжет мистерии описывается на сайте Московского государственного академического театра "Русская песня".Центр театра и кино Никиты Михалкова будет гастролировать в Крыму и Севастополе с 12 марта по 23 марта. Коллектив представит драму "12", в которой роль восьмого присяжного сыграет сам мэтр, и комедию "И вас с наступающим…" с Сергеем Гармашом и Игорем Скляром в главных ролях.Первым в ряду праздничных концертов пройдет юбилейная программа почетного гражданина Ялты Игоря Резника с участием крымских артистов. Это будет интересный опыт исполнения эстрадных песен Крымским академическим симфоническим оркестром, оперными певцами и артистами из детского театра "Маленькая страна".Читайте также на РИА Новости Крым:"Брат" для всех: русский герой Сергей БодровКубанская Ноябрина: с любовью о Нонне МордюковойИскусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову – шестьдесят три

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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