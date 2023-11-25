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Кубанская Ноябрина: с любовью о Нонне Мордюковой - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Кубанская Ноябрина: с любовью о Нонне Мордюковой
Кубанская Ноябрина: с любовью о Нонне Мордюковой - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Кубанская Ноябрина: с любовью о Нонне Мордюковой
РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-25T07:33
2023-11-26T09:20
культура
новости
общество
звезды и судьбы
нонна мордюкова
кино
театр
память
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Надежда СоловьеваЕе настоящее имя было Ноябрина. Резкое, звонкое, предзимнее. Она и была такой - резкой, громкой, сильной. А еще мягкой, "жалеющей", живой. Любимой миллионами.Мама, кстати, была сильно против актерства - несерьезно же. Столько работы в колхозе... Но Ноябрина упертая была. Нонна Мордюкова - одна из десяти "самых выдающихся актрис XX века" по версии британской энциклопедии "Кто есть кто?".Помимо Мордюковой, из русских актрис в списке только Фаина Раневская. Искусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову - шестьдесят три &gt;&gt;Неудобная актрисаЕе актерская судьба была непростой - зрители обожали, а роли не все были однозначными. После "Молодой гвардии" (1948 год, Ульяна Громова), несмотря на огромный успех, Мордюкову долго не звали в кино. Объяснение - "вы слишком Ульяна из Молодой гвардии". Потом был новый успех - "Чужая родня" Михаила Швейцера (1955, Стеша Ряшкина). "Простая история" (1960), "Журавушка" (1969) , "Комиссар" (1967), "Русское поле" (1971), "Трясина" (1977)... "Комиссар" и "Трясина" - из непростых фильмов как раз. "Не по мерке" тому времени. Потому что комиссар Клавдия Вавилова "прижила" прямо в боях ребеночка, родила в Бердичеве и оставила его чужим людям.А в "Трясине" и вовсе крестьянка Матрена, потеряв на войне старшего, сделала дезертиром младшего сына - прячет его от войны. Так не поступают советские люди! А женщины, у которых один сын остался?.. Чухрай не навязывает и не диктует, а рассказывает историю - одну из. Матрена становится изгоем в деревне, фильм отправляется на полку. "Маму" (1999) Денис Евстигнеев снимал специально "под Мордюкову". "Сейчас кино - не кино, если по асфальту мозги не текут и никого не насилуют на крупном плане. А эта картина из тех, из прежних. Там есть семейная любовь", - сказала актриса перед премьерой фильма."Родня" (1981) Михалкова - особый разговор. Там Мордюкова на себя-то не похожа. Химзавивка, железные зубы, неврастенические выкрики, хохот ненатуральный... Почти гротекс "деревенская баба в большом городе". Мария Коновалова оторвана от корней, дочка чудит, зять клоун нелепый, внучка - феерическое что-то... Только Мордюкова могла это вскрыть. Кульминация раскрытия образа - сцена с Богатыревым, танец в ресторане, конечно. КстатиНа съемках "Родни" Никита Михалков попробовал "давануть авторитетом": как же, он главный, он режиссер. Пытался добиться "максимальной эмоции", провоцировал, доводил. Так надо было для фильма. Получил сильный удар в грудь, пуговицы на модной рубашке отлетели - Мордюкова схватила "за грудки", воспитала немного. Потом пили коньяк, помирились, плакали и обнимались. А вообще у них была взаимная любовь. Алиса Фрейндлих: "Мымра" с королевской осанкой &gt;&gt;"Не Анна же Каренина..."Это немного про характер. А вот про амплуа."Красивый" грим ее уродовал и простил до неприличия. Наряды на ней "горели". Хотели сделать из нее Анну Каренину (масштаб личности и уровень трагического таланта позволяли), нарядили в платье, как говорят, "в пол", уложили волосы... Сама рассказывала: "Я надела это роскошное платье задом наперед, застегнула спереди все семьдесят пуговиц, тут же наступила на подол и порвала". Стало ясно: не ее.Самая любимая роль - Саши Потаповой в картине "Простая история", под нее сценарий писали. "Это - кровная картина. Как родная сестра", - говорила в одном из интервью.Эпизоды - тоже всегда прямое попадание: "управдом - друг человека" из "Бриллиантовой руки", роскошная купчиха из "Женитьбы Бальзаминова", бизнес-вумен в "Вокзале для двоих", неприступная деревенская хозяйка Наталья в "Они сражались за родину" (помните Шукшин хорохорится "пришел, увидел, победил"?)... Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов &gt;&gt;Не стать АксиньейОтдельно - о роли Аксиньи Астаховой в "Тихом Доне" Герасимова. Потому что эта недавшаяся роль стала настоящей трагедией. Казалось бы: донская казачка, косы, стать... Все от Мордюковой! Но Герасимов отдает роль Элине Быстрицкой. Были сплетни, что для Нонны это было ударом чуть не до самоубийства. Очень хотела сыграть Аксинью. И между ними с Быстрицкой небольшое напряжение осталось на всю жизнь. В итоге получилось отлично - у Быстрицкой есть "та самая" красота, фактура, что и у Мордюковой, но Герасимов не ошибся, увидев в ней Аксинью: Быстрицкая мягче, гибче, капельку грациознее, она гнется, не ломаясь. Мордюкова гнуться не умела - слишком много силы... Все к лучшему. Строитель, барин, царь: три четверти века актера Никиты Михалкова &gt;&gt;Женщина-основаСо дня рождения Нонны Викторовны сегодня исполнилось 98 лет. Почти век.Уходят большие актеры. Это закон жизни. Мы потеряли Мордюкову 15 лет назад. И на смену ей - хотя странно говорить о смене - не пришел и не придет никто. "Наше нынешнее искусство не для таких, как я. Вот наши бабы, которых я играю, — это мой кислород, моя жизнь, я без этого не могу", - лучше, чем сама Мордюкова, не сказать. Уходят. Будем помнить и любить. И своих детей попробуем научить помнить и уважать этих людей "из прошлого". Без которого не было бы настоящего. "Беги, дядь Мить": деревенский пьяница и грустный Бендер Сергей Юрский &gt;&gt;
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культура, новости, общество, звезды и судьбы, нонна мордюкова, кино, театр, память
Кубанская Ноябрина: с любовью о Нонне Мордюковой

98 лет со дня рождения Нонны Мордюковой

07:33 25.11.2023 (обновлено: 09:20 26.11.2023)
 
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Родня" (1981)
Кадр из фильма Родня (1981)
© Фото: kino-teatr.ru
Читать в
Надежда Соловьева
Ее настоящее имя было Ноябрина. Резкое, звонкое, предзимнее. Она и была такой - резкой, громкой, сильной. А еще мягкой, "жалеющей", живой. Любимой миллионами.
© Фото: kinopoisk.ruАктриса Нонна Мордюкова
Актриса Нонна Мордюкова
© Фото: kinopoisk.ru
Актриса Нонна Мордюкова
Мама, кстати, была сильно против актерства - несерьезно же. Столько работы в колхозе... Но Ноябрина упертая была.
Нонна Мордюкова - одна из десяти "самых выдающихся актрис XX века" по версии британской энциклопедии "Кто есть кто?".
Помимо Мордюковой, из русских актрис в списке только Фаина Раневская.
Искусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову - шестьдесят три >>

Неудобная актриса

Ее актерская судьба была непростой - зрители обожали, а роли не все были однозначными.
После "Молодой гвардии" (1948 год, Ульяна Громова), несмотря на огромный успех, Мордюкову долго не звали в кино. Объяснение - "вы слишком Ульяна из Молодой гвардии".
Потом был новый успех - "Чужая родня" Михаила Швейцера (1955, Стеша Ряшкина). "Простая история" (1960), "Журавушка" (1969) , "Комиссар" (1967), "Русское поле" (1971), "Трясина" (1977)...
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Трясина" (1977)
Кадр из фильма Трясина (1977)
1 из 4
Кадр из фильма "Трясина" (1977)
© Фото: kino-teatr.ru
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из художественного фильма "Комиссар"
Кадр из художественного фильма Комиссар. В ролях - народная артистка СССР Нонна Мордюкова и артист Отар Коберидзе
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Кадр из художественного фильма "Комиссар"
© РИА Новости . РИА Новости
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© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Комиссар"
Кадр из фильма Комиссар
3 из 4
Кадр из фильма "Комиссар"
© Фото: kino-teatr.ru
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из художественного фильма "Комиссар"
Кадр из художественного фильма Комиссар. Режиссер Александр Аскольдов, по мотивам рассказа Василия Гроссмана В городе Бердичеве. В роли комиссара Клавдии Вавиловой - Нонна Мордюкова (справа), в роли Ефима Магазанника - Ролан Быков (слева). Киностудия имени М.Горького, 1967 год.
4 из 4
Кадр из художественного фильма "Комиссар"
© РИА Новости . РИА Новости
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1 из 4
Кадр из фильма "Трясина" (1977)
© Фото: kino-teatr.ru
2 из 4
Кадр из художественного фильма "Комиссар"
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 4
Кадр из фильма "Комиссар"
© Фото: kino-teatr.ru
4 из 4
Кадр из художественного фильма "Комиссар"
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
"Комиссар" и "Трясина" - из непростых фильмов как раз. "Не по мерке" тому времени. Потому что комиссар Клавдия Вавилова "прижила" прямо в боях ребеночка, родила в Бердичеве и оставила его чужим людям.
А в "Трясине" и вовсе крестьянка Матрена, потеряв на войне старшего, сделала дезертиром младшего сына - прячет его от войны. Так не поступают советские люди! А женщины, у которых один сын остался?.. Чухрай не навязывает и не диктует, а рассказывает историю - одну из. Матрена становится изгоем в деревне, фильм отправляется на полку.
© Фото: kino-teatr.ruАктеры фильма "Мама" (1999): Алексей Кравченко, Михаил Крылов, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Евгений Миронов, Нонна Мордюкова
Актеры фильма Мама (1999): Алексей Кравченко, Михаил Крылов, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Евгений Миронов, Нонна Мордюкова
© Фото: kino-teatr.ru
Актеры фильма "Мама" (1999): Алексей Кравченко, Михаил Крылов, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Евгений Миронов, Нонна Мордюкова
"Маму" (1999) Денис Евстигнеев снимал специально "под Мордюкову". "Сейчас кино - не кино, если по асфальту мозги не текут и никого не насилуют на крупном плане. А эта картина из тех, из прежних. Там есть семейная любовь", - сказала актриса перед премьерой фильма.
© РИА Новости . Пашвыкин / Перейти в фотобанкАктрисы Светлана Крючкова, Нонна Мордюкова и режиссер Никита Михалков (справа налево) на съемках фильма "Родня". Киностудия "Мосфильм", 1981 год
Актрисы Светлана Крючкова, Нонна Мордюкова и режиссер Никита Михалков (справа налево) на съемках фильма Родня. Киностудия Мосфильм, 1981 год - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . Пашвыкин
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Актрисы Светлана Крючкова, Нонна Мордюкова и режиссер Никита Михалков (справа налево) на съемках фильма "Родня". Киностудия "Мосфильм", 1981 год
"Родня" (1981) Михалкова - особый разговор. Там Мордюкова на себя-то не похожа. Химзавивка, железные зубы, неврастенические выкрики, хохот ненатуральный... Почти гротекс "деревенская баба в большом городе". Мария Коновалова оторвана от корней, дочка чудит, зять клоун нелепый, внучка - феерическое что-то... Только Мордюкова могла это вскрыть. Кульминация раскрытия образа - сцена с Богатыревым, танец в ресторане, конечно.
Кстати
На съемках "Родни" Никита Михалков попробовал "давануть авторитетом": как же, он главный, он режиссер. Пытался добиться "максимальной эмоции", провоцировал, доводил. Так надо было для фильма. Получил сильный удар в грудь, пуговицы на модной рубашке отлетели - Мордюкова схватила "за грудки", воспитала немного. Потом пили коньяк, помирились, плакали и обнимались. А вообще у них была взаимная любовь.
Алиса Фрейндлих: "Мымра" с королевской осанкой >>

"Не Анна же Каренина..."

Это немного про характер. А вот про амплуа.
"Красивый" грим ее уродовал и простил до неприличия. Наряды на ней "горели". Хотели сделать из нее Анну Каренину (масштаб личности и уровень трагического таланта позволяли), нарядили в платье, как говорят, "в пол", уложили волосы... Сама рассказывала: "Я надела это роскошное платье задом наперед, застегнула спереди все семьдесят пуговиц, тут же наступила на подол и порвала". Стало ясно: не ее.
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Простая история"
Кадр из фильма Простая история
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Простая история"
И Мордюкова сыграла всех простых русских женщин сразу. Так и говорила: "героиня моя - это народ, с большой буквы. Не Анна же Каренина...". Да, Карениной она не была. 
Самая любимая роль - Саши Потаповой в картине "Простая история", под нее сценарий писали. "Это - кровная картина. Как родная сестра", - говорила в одном из интервью.
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Женитьба Бальзаминова"
Кадр из фильма Женитьба Бальзаминова
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова"
Эпизоды - тоже всегда прямое попадание: "управдом - друг человека" из "Бриллиантовой руки", роскошная купчиха из "Женитьбы Бальзаминова", бизнес-вумен в "Вокзале для двоих", неприступная деревенская хозяйка Наталья в "Они сражались за родину" (помните Шукшин хорохорится "пришел, увидел, победил"?)...
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Они сражались за Родину" (1975)
Кадр из фильма Они сражались за Родину (1975)
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Они сражались за Родину" (1975)
Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов >>

Не стать Аксиньей

Отдельно - о роли Аксиньи Астаховой в "Тихом Доне" Герасимова. Потому что эта недавшаяся роль стала настоящей трагедией. Казалось бы: донская казачка, косы, стать... Все от Мордюковой! Но Герасимов отдает роль Элине Быстрицкой. Были сплетни, что для Нонны это было ударом чуть не до самоубийства. Очень хотела сыграть Аксинью. И между ними с Быстрицкой небольшое напряжение осталось на всю жизнь.
В итоге получилось отлично - у Быстрицкой есть "та самая" красота, фактура, что и у Мордюковой, но Герасимов не ошибся, увидев в ней Аксинью: Быстрицкая мягче, гибче, капельку грациознее, она гнется, не ломаясь. Мордюкова гнуться не умела - слишком много силы... Все к лучшему.
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Вокзал для двоих"
Кадр из фильма Вокзал для двоих
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
Строитель, барин, царь: три четверти века актера Никиты Михалкова >>

Женщина-основа

Со дня рождения Нонны Викторовны сегодня исполнилось 98 лет. Почти век.
Уходят большие актеры. Это закон жизни. Мы потеряли Мордюкову 15 лет назад. И на смену ей - хотя странно говорить о смене - не пришел и не придет никто.
© РИА Новости . Борис Рябинин / Перейти в фотобанкНародная артистка РСФСР Нонна Мордюкова
Народная артистка РСФСР Нонна Мордюкова - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . Борис Рябинин
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Народная артистка РСФСР Нонна Мордюкова
"Наше нынешнее искусство не для таких, как я. Вот наши бабы, которых я играю, — это мой кислород, моя жизнь, я без этого не могу", - лучше, чем сама Мордюкова, не сказать.
Уходят. Будем помнить и любить. И своих детей попробуем научить помнить и уважать этих людей "из прошлого". Без которого не было бы настоящего.
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Вокзал для двоих"
Кадр из фильма Вокзал для двоих
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
"Беги, дядь Мить": деревенский пьяница и грустный Бендер Сергей Юрский >>
 
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