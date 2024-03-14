https://crimea.ria.ru/20240314/kak-rossiyane-otnosyatsya-k-vossoedineniyu-kryma-s-rf--sotsopros-1135652758.html
Как россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопрос
Как россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопрос - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Как россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопрос
Подавляющее большинство граждан России – 86% – положительно оценивают произошедшее 10 лет назад воссоединение Крыма с РФ, более половины россиян испытывают по... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T14:02
2024-03-14T14:02
2024-03-14T13:58
10 лет крымской весне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство граждан России – 86% – положительно оценивают произошедшее 10 лет назад воссоединение Крыма с РФ, более половины россиян испытывают по этому поводу гордость. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).В ходе исследования выяснилось, что более половины опрошенных (57%) испытывают гордость в связи с воссоединением полуострова с Россией. Каждый седьмой ответил, что испытывает восхищение, когда слышит об этом (15%), каждый пятый – безразличие ("никаких чувств" — 20%).При этом большинство респондентов согласны с тем, что воссоединение с Крымом показало готовность России отстаивать свои национальные интересы (85%).Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФТакер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессомСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека – СФ
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вциом, россия, крым, история, общество, мнения, крымская весна
Как россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопрос
86% россиян положительно оценивают вхождение Крыма в состав России – опрос ВЦИОМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство граждан России – 86% – положительно оценивают произошедшее 10 лет назад воссоединение Крыма с РФ, более половины россиян испытывают по этому поводу гордость. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"8 из 10 наших сограждан положительно оценивают вхождение полуострова в состав РФ (86%). Топ аргументов наших сограждан в защиту этой позиции: восстановление исторической справедливости (51%), национальная безопасность страны (12%), национальный состав полуострова (10%), добровольное возвращение Крыма Россией (7%)", – говорится в сообщении в Telegram-канале ВЦИОМ.
В ходе исследования выяснилось, что более половины опрошенных (57%) испытывают гордость в связи с воссоединением полуострова с Россией. Каждый седьмой ответил, что испытывает восхищение, когда слышит об этом (15%), каждый пятый – безразличие ("никаких чувств" — 20%).
При этом большинство респондентов согласны с тем, что воссоединение с Крымом показало готовность России отстаивать свои национальные интересы (85%).
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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