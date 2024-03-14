https://crimea.ria.ru/20240314/kak-rossiyane-otnosyatsya-k-vossoedineniyu-kryma-s-rf--sotsopros-1135652758.html

Как россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопрос

Как россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопрос - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Как россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопрос

Подавляющее большинство граждан России – 86% – положительно оценивают произошедшее 10 лет назад воссоединение Крыма с РФ, более половины россиян испытывают по... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T14:02

2024-03-14T14:02

2024-03-14T13:58

10 лет крымской весне

вциом

россия

крым

история

общество

мнения

крымская весна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111625/63/1116256341_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f62fb531dd5f5bb556063ce4e66c39b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство граждан России – 86% – положительно оценивают произошедшее 10 лет назад воссоединение Крыма с РФ, более половины россиян испытывают по этому поводу гордость. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).В ходе исследования выяснилось, что более половины опрошенных (57%) испытывают гордость в связи с воссоединением полуострова с Россией. Каждый седьмой ответил, что испытывает восхищение, когда слышит об этом (15%), каждый пятый – безразличие ("никаких чувств" — 20%).При этом большинство респондентов согласны с тем, что воссоединение с Крымом показало готовность России отстаивать свои национальные интересы (85%).Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФТакер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессомСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека – СФ

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, россия, крым, история, общество, мнения, крымская весна