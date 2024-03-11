https://crimea.ria.ru/20240311/sanktsii-protiv-kryma-protivorechat-vseobschey-deklaratsii-prav-cheloveka---sf-1135548403.html

Санкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ

Санкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Санкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ

Санкции Запада в отношении Крыма после воссоединения полуострова с Россией противоречат Всеобщей декларации прав человека, а действия Киева против мирных... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T10:32

2024-03-11T10:32

2024-03-11T10:32

10 лет крымской весне

константин косачев

мнения

крым

украина

крым под санкциями

санкции против россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125322859_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_262c63e0ef7ba2ab945a322f238111a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Санкции Запада в отношении Крыма после воссоединения полуострова с Россией противоречат Всеобщей декларации прав человека, а действия Киева против мирных жителей Донбасса являются преступлением, равноценным преступлениям немецких нацистов в годы в Второй мировой войны. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.11 марта 2014 года парламент Крыма принял Декларацию о независимости республики. Затем был проведен референдум, на котором больше 90% населения проголосовали за ее вхождение в состав России."А дальше посыпались санкции Евросоюза с целью максимально изолировать полуостров и осложнить жизнь крымчан, дабы неповадно было", - напомнил Косачев.Он привел содержание второй статьи Всеобщей декларации прав человека, где сказано о правах и свободах человека без всяких различий …"независимо от того, является ли территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете". А также о том, что на момент воссоединения Крыма с Россией киевский режим уже бомбил мирных жителей Донбасса, отказавшихся поддержать госпереворот на Украине.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее на своей странице в ВК опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту. Комментируя эту тему, Косачев заявлял, что скандал с переговорами высокопоставленных офицеров бундесвера должен иметь серьезнейшие последствия. Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Доброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТОВопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФРусская весна и "демократия" Запада: взгляд международного наблюдателя

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, мнения, крым, украина, крым под санкциями, санкции против россии, политика