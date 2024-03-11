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Санкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Санкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ
Санкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Санкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ
Санкции Запада в отношении Крыма после воссоединения полуострова с Россией противоречат Всеобщей декларации прав человека, а действия Киева против мирных... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T10:32
2024-03-11T10:32
10 лет крымской весне
константин косачев
мнения
крым
украина
крым под санкциями
санкции против россии
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Санкции Запада в отношении Крыма после воссоединения полуострова с Россией противоречат Всеобщей декларации прав человека, а действия Киева против мирных жителей Донбасса являются преступлением, равноценным преступлениям немецких нацистов в годы в Второй мировой войны. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.11 марта 2014 года парламент Крыма принял Декларацию о независимости республики. Затем был проведен референдум, на котором больше 90% населения проголосовали за ее вхождение в состав России."А дальше посыпались санкции Евросоюза с целью максимально изолировать полуостров и осложнить жизнь крымчан, дабы неповадно было", - напомнил Косачев.Он привел содержание второй статьи Всеобщей декларации прав человека, где сказано о правах и свободах человека без всяких различий …"независимо от того, является ли территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете". А также о том, что на момент воссоединения Крыма с Россией киевский режим уже бомбил мирных жителей Донбасса, отказавшихся поддержать госпереворот на Украине.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее на своей странице в ВК опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту. Комментируя эту тему, Косачев заявлял, что скандал с переговорами высокопоставленных офицеров бундесвера должен иметь серьезнейшие последствия. Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Доброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТОВопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФРусская весна и "демократия" Запада: взгляд международного наблюдателя
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Санкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ

Косачев: санкции в отношении Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека

10:32 11.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Санкции Запада в отношении Крыма после воссоединения полуострова с Россией противоречат Всеобщей декларации прав человека, а действия Киева против мирных жителей Донбасса являются преступлением, равноценным преступлениям немецких нацистов в годы в Второй мировой войны. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
11 марта 2014 года парламент Крыма принял Декларацию о независимости республики. Затем был проведен референдум, на котором больше 90% населения проголосовали за ее вхождение в состав России.
"А дальше посыпались санкции Евросоюза с целью максимально изолировать полуостров и осложнить жизнь крымчан, дабы неповадно было", - напомнил Косачев.
Он привел содержание второй статьи Всеобщей декларации прав человека, где сказано о правах и свободах человека без всяких различий …"независимо от того, является ли территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете". А также о том, что на момент воссоединения Крыма с Россией киевский режим уже бомбил мирных жителей Донбасса, отказавшихся поддержать госпереворот на Украине.
"Становится понятно, насколько мы недооценили степень лицемерия и непорядочности тех, кого называли партнерами и считали, что разделяем более-менее одинаковые ценности. На погибающих 8 лет людей в Донбассе евро-атлантическая тусовка закрывала глаза, бомбардировка по гражданским лицам Белгорода – это самооборона, кровавое немецкое военное прошлое, которого Германия якобы стыдится-стыдится, превратилось в "старый добрый люфтваффе" и деловое обсуждение, сколько ракет нужно для разрушения Крымского моста", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее на своей странице в ВК опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту. Комментируя эту тему, Косачев заявлял, что скандал с переговорами высокопоставленных офицеров бундесвера должен иметь серьезнейшие последствия. Руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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