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Русская весна и "демократия" Запада: взгляд международного наблюдателя - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Русская весна и "демократия" Запада: взгляд международного наблюдателя
Русская весна и "демократия" Запада: взгляд международного наблюдателя - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Русская весна и "демократия" Запада: взгляд международного наблюдателя
Коллективный Запад, всегда требовавший от России демократии, продолжает придерживаться политики двойных стандартов в случае с крымским референдумом, который как РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T21:50
2024-03-04T21:50
10 лет крымской весне
референдум
крым
общество
история
крымская весна
мнения
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Референдум в Крыму проходил в рамках международного права – международный наблюдатель Йохан Бекман
Референдум в Крыму проходил в рамках международного права – международный наблюдатель Йохан Бекман
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Коллективный Запад, всегда требовавший от России демократии, продолжает придерживаться политики двойных стандартов в случае с крымским референдумом, который как раз и явился истинным проявлением воли народа, и проходил в соответствии со всеми нормами международного права. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент университета города Хельсинки, член международного движения "Мир без нацизма", наблюдатель на референдуме в Крыму 16 марта 2014 (Финляндия) Йохан Бекман.Легитимный референдум"Крымская весна – это большой процесс. Запомнилась уникальная атмосфера: все было спокойно, люди были рады, это была мечта – возвращение в состав Российской Федерации. На Западе, кстати, тоже отметили волю самих крымчан. Но забавно было то, что с начала 90-х западные страны требовали от России демократии, а когда эта демократия состоялась – прошел крымский референдум – Запад почему-то оказался недоволен", – говорит Бекман.Имея большой опыт международного наблюдателя в разных частях мира, он подчеркивает, что референдум в Крыму проходил в строгом соответствии с рамками международного права.Западная "демократия"При этом Бекман также отмечает агрессивную антироссийскую агитацию в западных СМИ, которая развернулась с 2014 года и на официальном уровне запрещает освещать западным СМИ объективную ситуацию в России."Меня нельзя цитировать в финских СМИ – есть официальный запрет финского МИД. Был один прямой эфир по телевидению, и там был очень известный финский телеведущий, который решил взять у меня интервью, а после этого был уволен. Вот такая у нас "свобода слова", – приводит пример он.Аналогично Бекман оценивает и западную "демократию", подчеркивая, что право определиться с вопросом о вступлении Финляндии в НАТО народу страны предоставлено не было. При этом далеко не все жители страны хотели бы вступления в этот агрессивный военный блок.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости КрымКрым и Севастополь вдохновляют всю Россию – ПутинКак изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителейВозвращение в родную гавань: как это было?
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референдум, крым, общество, история, крымская весна, мнения
Русская весна и "демократия" Запада: взгляд международного наблюдателя

Референдум в Крыму проходил в рамках международного права – западный наблюдатель

21:50 04.03.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты, посвященные предстоящему 16 марта референдуму
Агитационные плакаты, посвященные предстоящему 16 марта референдуму - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Коллективный Запад, всегда требовавший от России демократии, продолжает придерживаться политики двойных стандартов в случае с крымским референдумом, который как раз и явился истинным проявлением воли народа, и проходил в соответствии со всеми нормами международного права. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент университета города Хельсинки, член международного движения "Мир без нацизма", наблюдатель на референдуме в Крыму 16 марта 2014 (Финляндия) Йохан Бекман.
Референдум в Крыму проходил в рамках международного права – международный наблюдатель Йохан Бекман
21:50

Легитимный референдум

"Крымская весна – это большой процесс. Запомнилась уникальная атмосфера: все было спокойно, люди были рады, это была мечта – возвращение в состав Российской Федерации. На Западе, кстати, тоже отметили волю самих крымчан. Но забавно было то, что с начала 90-х западные страны требовали от России демократии, а когда эта демократия состоялась – прошел крымский референдум – Запад почему-то оказался недоволен", – говорит Бекман.
Имея большой опыт международного наблюдателя в разных частях мира, он подчеркивает, что референдум в Крыму проходил в строгом соответствии с рамками международного права.
"Процесс был полностью законный. Позиция Евросоюза о якобы не легитимности – это абсурд, и я не могу понять ее основания. Уже доказано: процесс полностью соответствовал международному праву. Люди активно голосовали. Мы были на многих участках, и я видел активность людей. Это и есть демократия. Народное право на самоопределение, объявление независимости – это есть право. Естественно, это может нарушать какие-то границы, но люди имеют на это право. Остальное – известная западная политика двойных стандартов", – констатирует гость эфира.

Западная "демократия"

При этом Бекман также отмечает агрессивную антироссийскую агитацию в западных СМИ, которая развернулась с 2014 года и на официальном уровне запрещает освещать западным СМИ объективную ситуацию в России.
"Меня нельзя цитировать в финских СМИ – есть официальный запрет финского МИД. Был один прямой эфир по телевидению, и там был очень известный финский телеведущий, который решил взять у меня интервью, а после этого был уволен. Вот такая у нас "свобода слова", – приводит пример он.
Аналогично Бекман оценивает и западную "демократию", подчеркивая, что право определиться с вопросом о вступлении Финляндии в НАТО народу страны предоставлено не было. При этом далеко не все жители страны хотели бы вступления в этот агрессивный военный блок.

"На Западе вообще не видят того, что нацизм процветает в некоторых странах, и в том числе на Украине. Об этом молчат, поскольку Запад финансирует нацистов, и это тоже известный факт. К сожалению, таким образом военный бок НАТО и Евросоюз тоже поддерживают неонацизм. И это очень печально, потому что все повторяется", – заключил эксперт.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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