https://crimea.ria.ru/20240304/russkaya-vesna-i-demokratiya-zapada-vzglyad-mezhdunarodnogo-nablyudatelya-1135406182.html

Русская весна и "демократия" Запада: взгляд международного наблюдателя

Русская весна и "демократия" Запада: взгляд международного наблюдателя - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Русская весна и "демократия" Запада: взгляд международного наблюдателя

Коллективный Запад, всегда требовавший от России демократии, продолжает придерживаться политики двойных стандартов в случае с крымским референдумом, который как РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T21:50

2024-03-04T21:50

2024-03-04T21:50

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Референдум в Крыму проходил в рамках международного права – международный наблюдатель Йохан Бекман Референдум в Крыму проходил в рамках международного права – международный наблюдатель Йохан Бекман audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Коллективный Запад, всегда требовавший от России демократии, продолжает придерживаться политики двойных стандартов в случае с крымским референдумом, который как раз и явился истинным проявлением воли народа, и проходил в соответствии со всеми нормами международного права. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент университета города Хельсинки, член международного движения "Мир без нацизма", наблюдатель на референдуме в Крыму 16 марта 2014 (Финляндия) Йохан Бекман.Легитимный референдум"Крымская весна – это большой процесс. Запомнилась уникальная атмосфера: все было спокойно, люди были рады, это была мечта – возвращение в состав Российской Федерации. На Западе, кстати, тоже отметили волю самих крымчан. Но забавно было то, что с начала 90-х западные страны требовали от России демократии, а когда эта демократия состоялась – прошел крымский референдум – Запад почему-то оказался недоволен", – говорит Бекман.Имея большой опыт международного наблюдателя в разных частях мира, он подчеркивает, что референдум в Крыму проходил в строгом соответствии с рамками международного права.Западная "демократия"При этом Бекман также отмечает агрессивную антироссийскую агитацию в западных СМИ, которая развернулась с 2014 года и на официальном уровне запрещает освещать западным СМИ объективную ситуацию в России."Меня нельзя цитировать в финских СМИ – есть официальный запрет финского МИД. Был один прямой эфир по телевидению, и там был очень известный финский телеведущий, который решил взять у меня интервью, а после этого был уволен. Вот такая у нас "свобода слова", – приводит пример он.Аналогично Бекман оценивает и западную "демократию", подчеркивая, что право определиться с вопросом о вступлении Финляндии в НАТО народу страны предоставлено не было. При этом далеко не все жители страны хотели бы вступления в этот агрессивный военный блок.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости КрымКрым и Севастополь вдохновляют всю Россию – ПутинКак изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителейВозвращение в родную гавань: как это было?

https://crimea.ria.ru/20240222/chem-obernetsya-popytka-zabrat-u-rossii-krym-i-novye-regiony--medvedev-1135144656.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

референдум, крым, общество, история, крымская весна, мнения