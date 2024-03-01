https://crimea.ria.ru/20240301/opublikovan-tekst-razgovorov-nemetskikh-voennykh-ob-atake-na-krymskiy-most-1135341157.html

Опубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост

Опубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Опубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T14:29

2024-03-01T14:29

2024-03-01T15:05

крымский мост

германия

безопасность республики крым и севастополя

маргарита симоньян

новости

украина

новости сво

ракеты taurus

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице в ВК опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (вооруженных сил Германии) о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту. Разговор состоялся 19 февраля. Его участники – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. В частности, в ходе беседы Фенске сказал, что специалисты центра воздушных операций "интенсивно занимались" вопросом возможного нанесения ударов по мосту и пришли к выводу, что мост "из-за своей величины подобен взлетной полосе, поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет" Taurus. Герхартц предположил, что ракетам Taurus "это удастся, если использовать французский истребитель Dassault Rafale". Однако Фенске возразил сомнения, заявив, что им "удастся лишь сделать дырку и повредить мост". Герхартц также высказал опасения, что в случае поставок Taurus и атаки на транспортный переход бундесвер "будет иметь прямую связь с украинскими вооруженными силами". В этой связи он предложил использовать "хитрость" и откомандировать своих людей в компанию MBDA - ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем. "Таким образом, прямая связь с Украиной будет только через MBDA, это намного лучше, чем если такая связь будет существовать с нашими ВВС", – пояснил он. Грефе в свою очередь заявил, что "это не имеет значения", и нужно следить за тем, чтобы "с самого начала не было формулировок, делающих бундесвер стороной конфликта".Угрозы Крымскому мосту со стороны Запада и КиеваНекоторые офицеры армий и спецслужб западных стран неоднократно призывали нанести удары по Крымскому мосту. В частности, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в статье для Foreign Affairs в конце прошлого года написал о том, что ВСУ будут способны уничтожить транспортный переход, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как ATACMS и немецкие Taurus. Также он заявил, что "уничтожение моста может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в военных действиях в целом".Кроме того, экс-глава ЦРУ бывший министр обороны США Роберт Гейтс призвал поставить боевикам киевского режима вооружения, при помощи которых возможно осуществлять атаки на объекты в Крыму, в частности, на Крымский мост. По его мнению, таким образом можно оказать значительное влияние на Россию, как психологическое, так и в военном плане.Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* ранее анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что российские военные и спецслужбы не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты объекта.

крымский мост

германия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, германия, безопасность республики крым и севастополя, маргарита симоньян, новости, украина, новости сво, ракеты taurus