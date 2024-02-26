https://crimea.ria.ru/20240226/voennyy-ekspert-otsenil-novye-ugrozy-budanova-krymu-1135213227.html

Военный эксперт оценил новые угрозы Буданова* Крыму

Военный эксперт оценил новые угрозы Буданова* Крыму - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Военный эксперт оценил новые угрозы Буданова* Крыму

Киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T11:30

2024-02-26T11:30

2024-02-26T11:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* ранее анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.Эксперт подчеркивает: Крымский мост - это "сакральная" цель в русофобском сознании киевских террористов, которые отлично понимают: для обеспечения нужд фронта существует сухопутный коридор, а мост сегодня является строго гражданским объектом."Но вот такая у них задумка, в силу того, что они окончательно переходят к террору и диверсиям. Не случайно Буданова* не тронули при замене командования ВСУ. И хотя спецслужбы обычно не любят пиариться, но только не в этом случае. Здесь громкие заявления очень важны и делаются в расчете на помощь Запада, который давно стал пособником киевских террористов", - полагает военный эксперт.При этом на фоне провалов ВСУ на линии боевого соприкосновения именно террористические атаки Запад рассматривает как эффективное продолжение противостояния с РФ, считает он. Это доказывает, в частности, присутствие западной разведки в районе Крымского полуострова."Они сейчас прощупывают. Буквально накануне российская ПВО пресекла очередную попытку теракта с применением авиационных ракет над акваторией Черного моря. Разведка постоянно висит: американские беспилотники, французы над нейтральными водами, Starlink в космосе… Но, исходя из опыта, мы готовы и в части подходов морем к Крымскому мосту, и по части воздуха. Крымский мост защищен очень надежно, боевая настороженность присутствует, и хотя заявления из Киева звучат, в успех они и сами верят все меньше. Ну а насчет "контролировать Черное море" - теми возможностями, которые есть у ВСУ, они ничего не сделают", - считает эксперт.Угрозы главы ГУР в отношении Крыма являются форменным нацизмом, однако век террористов не долог, и в итоге они не уйдут от расплаты, комментировал ранее заявление Буданова* депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Издание Politico со ссылкой на помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландера ранее сообщило, что Пентагон передаст Украине первые истребители F-16 в этом году. По словам представителя ведомства, несколько украинских пилотов проходят соответствующую подготовку на базе ВВС в США.25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ. * внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Зачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десантаПочему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 годСитуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов*, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, мнения, василий дандыкин, украина, новости сво, крым