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В Госдуме ответили на угрозы Буданова* Крыму - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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В Госдуме ответили на угрозы Буданова* Крыму
В Госдуме ответили на угрозы Буданова* Крыму - РИА Новости Крым, 26.02.2024
В Госдуме ответили на угрозы Буданова* Крыму
Угрозы главы ГУР Кирилла Буданова* в отношении Крыма являются форменным нацизмом, однако век террористов не долог и в итоге они не уйдут от расплаты. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T07:41
2024-02-26T07:41
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
михаил шеремет
государственная дума рф
кирилл буданов*
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. Угрозы главы ГУР Кирилла Буданова* в отношении Крыма являются форменным нацизмом, однако век террористов не долог и в итоге они не уйдут от расплаты. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.По мнению парламентария, Буданов* и его единомышленники пытаются спрятаться за спинами простух украинцев, однако в итоге не уйдут от расплаты за свои преступления.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ. Ранее десантную операцию ВСУ на Крым анонсировал и экс-лидер запрещенного меджлиса крымско-татарского народа** Мустафа Джемилев. В Крыму его назвали предателем крымско-татарского народа и международным преступником, который в своих "анонсах" пытается выбить продолжение собственного финансирования.* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов**экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступления ВСУ на Крым не будет: офицер США осадил ЗеленскогоЗачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десантаТочка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил шеремет, государственная дума рф, кирилл буданов*, главное управление разведки украины (гур)
В Госдуме ответили на угрозы Буданова* Крыму

Депутат Госдумы от Крыма напомнил Буданову* о незавидной судьбе террористов

07:41 26.02.2024
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкГерб на здании Государственной Думы РФ
Герб на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. Угрозы главы ГУР Кирилла Буданова* в отношении Крыма являются форменным нацизмом, однако век террористов не долог и в итоге они не уйдут от расплаты. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.
"Подобные угрозы Буданова* — форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог", — цитирует Шеремета РИА Новости.
По мнению парламентария, Буданов* и его единомышленники пытаются спрятаться за спинами простух украинцев, однако в итоге не уйдут от расплаты за свои преступления.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ.
Ранее десантную операцию ВСУ на Крым анонсировал и экс-лидер запрещенного меджлиса крымско-татарского народа** Мустафа Джемилев. В Крыму его назвали предателем крымско-татарского народа и международным преступником, который в своих "анонсах" пытается выбить продолжение собственного финансирования.
* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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КрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил ШереметГосударственная Дума РФКирилл Буданов*Главное управление разведки Украины (ГУР)
 
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