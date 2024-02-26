https://crimea.ria.ru/20240226/v-gosdume-otvetili-na-ugrozy-budanova-krymu-1135210225.html

В Госдуме ответили на угрозы Буданова* Крыму

В Госдуме ответили на угрозы Буданова* Крыму - РИА Новости Крым, 26.02.2024

В Госдуме ответили на угрозы Буданова* Крыму

Угрозы главы ГУР Кирилла Буданова* в отношении Крыма являются форменным нацизмом, однако век террористов не долог и в итоге они не уйдут от расплаты. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T07:41

2024-02-26T07:41

2024-02-26T07:41

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

михаил шеремет

государственная дума рф

кирилл буданов*

главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. Угрозы главы ГУР Кирилла Буданова* в отношении Крыма являются форменным нацизмом, однако век террористов не долог и в итоге они не уйдут от расплаты. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.По мнению парламентария, Буданов* и его единомышленники пытаются спрятаться за спинами простух украинцев, однако в итоге не уйдут от расплаты за свои преступления.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ. Ранее десантную операцию ВСУ на Крым анонсировал и экс-лидер запрещенного меджлиса крымско-татарского народа** Мустафа Джемилев. В Крыму его назвали предателем крымско-татарского народа и международным преступником, который в своих "анонсах" пытается выбить продолжение собственного финансирования.* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов**экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступления ВСУ на Крым не будет: офицер США осадил ЗеленскогоЗачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десантаТочка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил шеремет, государственная дума рф, кирилл буданов*, главное управление разведки украины (гур)