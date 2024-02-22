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Зачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десанта
Зачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десанта - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Зачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десанта
Мустафа Джемилев является предателем крымско-татарского народа и международным преступником, все его заявления и раньше делались ради американских грантов, а... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T12:34
2024-02-22T12:34
2024-02-22T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Мустафа Джемилев является предателем крымско-татарского народа и международным преступником, все его заявления и раньше делались ради американских грантов, а последний "анонс" высадки десанта ВСУ в Крыму - в надежде на продолжение финансирования. Такое мнение РИА Новости Крым выразили эксперты.Экс-лидер запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев ранее анонсировал десантную операцию ВСУ на Крым и заявил, что 2025 год якобы будет последним годом "оккупации" полуострова.Предатель своего народа"Крым - российский, это факт. А все эти джемилевы - призираемы самим крымско-татарским народом. Все его заявления - попытка напомнить о том, что он вообще есть. Он финансируется Госдепом, всевозможными спецслужбами - ему надо отрабатывать деньги", - прокомментировал зампредседателя организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа, депутат Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев.Он также напомнил о прежних заявлениях Джемилева по Крыму и Херсонской области, которые не реализовались, и констатировал, что экс-лидер запрещенного меджлиса* прикрывается мнимыми "интересами" крымско-татарского народа, считать себя частью которого давно не имеет морального права.Провальная затеяС тем, что Джемилев отрабатывает деньги западных и украинских спецслужб, согласен военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин."Он получает деньги и по линии разведки, и Запад денег дает. Их надо отрабатывать. Мечты там грандиозные, там еще даже остался и "прокурор" Крыма, и другие "крымские институты". Но скоро денег на всех не хватит - Запад уже режет финансирование. Так что здесь надо активно себя проявить, надо, чтобы платили дальше", - пояснил Дандыкин логику подобных заявлений экс-лидера меджлиса*.Оценивая заявление с военной точки зрения, эксперт назвал высадку десанта ВСУ на Крымский полуостров провальной затеей.В этой связи слова Джемилева он назвал очередной провокацией "из разряда мечтаний и пустых угроз". При этом не исключает попыток провокаций."Они фактически перешли на путь диверсии и терроризма, и, по сути, превратились в террористическое государство. Это нужно учитывать", - заключил военный эксперт.Ранее в одном из интервью Мустафа Джемилев поделился ожиданиями того, как Крым будет "зачищен" от миллиона россиян, прибывших на полуостров. Он также призвал ликвидировать Крымский мост. По мнению политического эксперта и социолога, руководителя филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Натальи Киселевой, такие заявление экс-лидера меджлиса* свидетельствует не только о политической шизофрении в противоборствующем лагере, но и об откровенных неудачах ВСУ на фронте. *экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Неонацист наградил неонациста: в Крыму оценили "геройство" ДжемилеваВласти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионеСуд в Крыму ужесточил приговор Джемилеву: ему грозит реальный срок
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Зачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десанта
Джемилев заявлением о десанте ВСУ в Крыму пытается отработать деньги США - эксперты
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Мустафа Джемилев является предателем крымско-татарского народа и международным преступником, все его заявления и раньше делались ради американских грантов, а последний "анонс" высадки десанта ВСУ в Крыму - в надежде на продолжение финансирования. Такое мнение РИА Новости Крым
выразили эксперты.
Экс-лидер запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев ранее анонсировал десантную операцию ВСУ на Крым и заявил, что 2025 год якобы будет последним годом "оккупации" полуострова.
Предатель своего народа
"Крым - российский, это факт. А все эти джемилевы - призираемы самим крымско-татарским народом. Все его заявления - попытка напомнить о том, что он вообще есть. Он финансируется Госдепом, всевозможными спецслужбами - ему надо отрабатывать деньги", - прокомментировал зампредседателя организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа, депутат Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев.
Он также напомнил о прежних заявлениях Джемилева по Крыму и Херсонской области, которые не реализовались, и констатировал, что экс-лидер запрещенного меджлиса* прикрывается мнимыми "интересами" крымско-татарского народа, считать себя частью которого давно не имеет морального права.
"Ну, пусть придут. Они посмотрят, какой ответ им дадут люди - в целом крымчане и крымские татары в частности. Они то же самое анонсировали в Херсонской области. Заявляли, что сейчас крымские татары якобы возьмут автоматы и начнут воевать. Где результат? На сегодня Крым и Херсонская область развиваются и просто не обращают внимания на эти заявления. Крымско-татарский народ дал им оценку - это настоящие преступники на международном уровне. Он прикрываются крымско-татарским народом, но к нему вообще не имеют никакого отношения", - подчеркнул собеседник агентства.
Провальная затея
С тем, что Джемилев отрабатывает деньги западных и украинских спецслужб, согласен военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
"Он получает деньги и по линии разведки, и Запад денег дает. Их надо отрабатывать. Мечты там грандиозные, там еще даже остался и "прокурор" Крыма, и другие "крымские институты". Но скоро денег на всех не хватит - Запад уже режет финансирование. Так что здесь надо активно себя проявить, надо, чтобы платили дальше", - пояснил Дандыкин логику подобных заявлений экс-лидера меджлиса*.
Оценивая заявление с военной точки зрения, эксперт назвал высадку десанта ВСУ на Крымский полуостров провальной затеей.
"Десант - это не подводный дрон. Он будет замечен и уничтожен. Если они все же на это пойдут, то из Очакова. А там все под наблюдением. Наши ребята оседлали Кинбурнскую косу. И самое главное - у них на территории Крыма поддержки нет. Нет базы. Поэтому и попытки заходов и походов террористов - "будановцев" закончились их уничтожением.
А с учетом того, как наши крымские и севастопольские бойцы проявили себя в Авдеевке
, то противникам только и остается делать политические заявления. И чем больше они будут терпеть поражение, тем больше будет таких заявлений", - констатировал Дандыкин.
В этой связи слова Джемилева он назвал очередной провокацией "из разряда мечтаний и пустых угроз". При этом не исключает попыток провокаций.
"Они фактически перешли на путь диверсии и терроризма, и, по сути, превратились в террористическое государство. Это нужно учитывать", - заключил военный эксперт.
Ранее в одном из интервью Мустафа Джемилев поделился ожиданиями того, как Крым будет "зачищен" от миллиона россиян, прибывших на полуостров. Он также призвал ликвидировать Крымский мост.
По мнению
политического эксперта и социолога, руководителя филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Натальи Киселевой, такие заявление экс-лидера меджлиса* свидетельствует не только о политической шизофрении в противоборствующем лагере, но и об откровенных неудачах ВСУ на фронте.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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