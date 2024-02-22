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Зачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десанта

Зачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десанта - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Зачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десанта

Мустафа Джемилев является предателем крымско-татарского народа и международным преступником, все его заявления и раньше делались ради американских грантов, а... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T12:34

2024-02-22T12:34

2024-02-22T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Мустафа Джемилев является предателем крымско-татарского народа и международным преступником, все его заявления и раньше делались ради американских грантов, а последний "анонс" высадки десанта ВСУ в Крыму - в надежде на продолжение финансирования. Такое мнение РИА Новости Крым выразили эксперты.Экс-лидер запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев ранее анонсировал десантную операцию ВСУ на Крым и заявил, что 2025 год якобы будет последним годом "оккупации" полуострова.Предатель своего народа"Крым - российский, это факт. А все эти джемилевы - призираемы самим крымско-татарским народом. Все его заявления - попытка напомнить о том, что он вообще есть. Он финансируется Госдепом, всевозможными спецслужбами - ему надо отрабатывать деньги", - прокомментировал зампредседателя организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа, депутат Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев.Он также напомнил о прежних заявлениях Джемилева по Крыму и Херсонской области, которые не реализовались, и констатировал, что экс-лидер запрещенного меджлиса* прикрывается мнимыми "интересами" крымско-татарского народа, считать себя частью которого давно не имеет морального права.Провальная затеяС тем, что Джемилев отрабатывает деньги западных и украинских спецслужб, согласен военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин."Он получает деньги и по линии разведки, и Запад денег дает. Их надо отрабатывать. Мечты там грандиозные, там еще даже остался и "прокурор" Крыма, и другие "крымские институты". Но скоро денег на всех не хватит - Запад уже режет финансирование. Так что здесь надо активно себя проявить, надо, чтобы платили дальше", - пояснил Дандыкин логику подобных заявлений экс-лидера меджлиса*.Оценивая заявление с военной точки зрения, эксперт назвал высадку десанта ВСУ на Крымский полуостров провальной затеей.В этой связи слова Джемилева он назвал очередной провокацией "из разряда мечтаний и пустых угроз". При этом не исключает попыток провокаций."Они фактически перешли на путь диверсии и терроризма, и, по сути, превратились в террористическое государство. Это нужно учитывать", - заключил военный эксперт.Ранее в одном из интервью Мустафа Джемилев поделился ожиданиями того, как Крым будет "зачищен" от миллиона россиян, прибывших на полуостров. Он также призвал ликвидировать Крымский мост. По мнению политического эксперта и социолога, руководителя филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Натальи Киселевой, такие заявление экс-лидера меджлиса* свидетельствует не только о политической шизофрении в противоборствующем лагере, но и об откровенных неудачах ВСУ на фронте. *экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Неонацист наградил неонациста: в Крыму оценили "геройство" ДжемилеваВласти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионеСуд в Крыму ужесточил приговор Джемилеву: ему грозит реальный срок

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