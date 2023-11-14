https://crimea.ria.ru/20231114/neonatsist-nagradil-neonatsista-v-krymu-otsenili-geroystvo-dzhemileva-1132770366.html

Неонацист наградил неонациста: в Крыму оценили "геройство" Джемилева

Неонацист наградил неонациста: в Крыму оценили "геройство" Джемилева - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Неонацист наградил неонациста: в Крыму оценили "геройство" Джемилева

Присвоение экс-лидеру меджлиса крымско-татарского народа* Мустафе Джемилеву звания "героя Украины" хорошо вписывается в общую картину ценностей киевского... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T10:55

2023-11-14T10:55

2023-11-14T11:19

мустафа джемилев

владимир зеленский (президент украины)

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политика

мнения

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Присвоение экс-лидеру меджлиса крымско-татарского народа* Мустафе Джемилеву звания "героя Украины" хорошо вписывается в общую картину ценностей киевского режима, погрязшего в коррупции, а также в идеях нацизма и русофобии - все это характерно и для вновь назначенного "героя". Такое мнение РИА Новости Крым выразила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева.Ранее президент Украины Зеленский присвоил Мустафе Джемилеву звание героя Украины "за защиту свободы Украины и крымскотатарского народа" и по случаю 80-летия. Украинское "геройство""Какой политик, такие у него и герои: один неонацист наградил другого неонациста - ничего удивительного", - констатирует Киселева.Политолог напомнила о неоднократных пронацистких призывах Джемилева к зачисткам по национальному признаку в Крыму, и констатировала, что эти высказывания полностью аналогичны заявлениям других нацистов на Украине о том, что "Крым будет либо украинским, либо безлюдным". Все это в том числе звучит из высоких киевских кабинетов: нацизм и русофобия - это генеральная линия киевского режима.Кроме того, по ее словам, существует еще одна составляющая, объединяющая награжденного и наградившего - оба "фигуранта" этой истории погрязли в коррупции, обоим близка тема обворовывания тех народов, интересы которых они якобы представляют."Называть Джемилева защитником чего-либо, кроме как защитником своего кармана, который он набивал за счет того, что спекулировал на теме крымскотатарского народа, нельзя. Ну, к сожалению, такова политика всей современной Украины", - заключает Киселева."Подвиги" ДжемилеваДжемилев руководил запрещенным в России "меджлисом крымско-татарского народа"* с 1991 по 2013 годы. Организация не была юридически зарегистрирована и не находилась в правовом поле Украины, но позиционировала себя как орган национального самоуправления крымских татар. При этом "меджлис"* во главе с Джемилевым активно участвовал в политической жизни Крыма, в том числе путем оказания информационного и политического давления на местные власти.Джемилев несколько раз избирался депутатом Верховной рады Украины от различных политических партий. В период нахождения Крыма в составе Украины открыто враждовал с пророссийскими партиями и организациями полуострова, занимая националистическую проукраинскую позицию.Джемилев и "меджлис"* активно сотрудничали с турецкими организациями, получая от них финансирование. Средства шли через Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (ТIКА). Весной 2016 года в Сеть "слили" фото служебных записок от руководителей крымского главка СБУ, датированных 2012-2014 годами. Из докладов силовиков следует, что "меджлис"* за четыре года получил через TIKA более 1 млн долларов, взамен собирая информацию для турецких спецслужб и лоббируя нужные Анкаре решения.После референдума 16 марта 2014 года и вхождения Крыма в состав России Джемилеву был запрещен въезд в РФ. "Меджлис крымско-татарского народа"* был запрещен судом как экстремистская организация, а в отношении Джемилева и некоторых его приближенных были возбуждены уголовные дела.Летом 2020 года в суд в Крыму приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Джемилева. Ему вменяют три статьи УК РФ: о незаконном пересечении границы России, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном хранении боеприпасов.Один из эпизодов произошел в начале мая 2014 году. Тогда Джемилев прилетел из Киева в московский аэропорт "Шереметьево", где ему было отказано во въезде в страну. В тот же день он отправился обратно на Украину. На следующий день Джемилев со сторонниками, по данным следствия, незаконно пересек границу Республики Крым с Украиной.Также следствием установлено, что Джемилев хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7.62 мм, о нахождении ключа от сейфа было известно его сыну. В мае 2013 года сын Джемилева незаконно завладел оружием и убил человека.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Политолог "расшифровала" высказывания Джемилева о КрымеВласти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионеКонцлагеря для русскоговорящих на Украине: политолог – о новом законе

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мустафа джемилев, владимир зеленский (президент украины), украина, наталья киселева, форго, политика, мнения, крым