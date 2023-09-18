https://crimea.ria.ru/20230918/politolog-rasshifrovala-vyskazyvaniya-dzhemileva-o-kryme-1131499469.html

Политолог "расшифровала" высказывания Джемилева о Крыме

Политолог "расшифровала" высказывания Джемилева о Крыме - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Политолог "расшифровала" высказывания Джемилева о Крыме

Заявление экс-лидера меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева о том, что "освобожденный" Крым нужно будет избавить как минимум от миллиона россиян, РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T19:32

2023-09-18T19:32

2023-09-18T19:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявление экс-лидера меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева о том, что "освобожденный" Крым нужно будет избавить как минимум от миллиона россиян, свидетельствует не только о политической шизофрении в противоборствующем лагере, но и об откровенных неудачах ВСУ на фронте. Такое мнение РИА Новости Крым высказала политический эксперт и социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.Ранее в одном из интервью Мустафа Джемилев поделился ожиданиями того, как Крым будет "зачищен" от миллиона россиян, прибывших на полуостров, выразив надежду, что они уедут прежде, чем "зайдут ВСУ", при этом призвал "ликвидировать Крымский мост"."По нашим оценкам, не менее миллиона российских граждан они завезли на территорию Крымского полуострова. Это будет для нас большая проблема", – сказал Джемилев.По словам Натальи Киселевой, то, что экс-лидер меджлиса* и ему подобные из украинского лагеря то ратуют за права человека, то с готовностью нарушают их сами, и это продолжается регулярно, свидетельствует только об одном: "Политик, который всю свою курьеру посвятил критике сталинской депортации теперь предлагает применять такие же методы к крымчанам? Здесь какая-то политическая шизофрения, раздвоение личности".Она напомнила, что Джемилев и ему подобные позиционируют себя защитниками прав человека. При этом подобные высказывания совершенно не укладываются ни в какие теории и практики прав человека. По мнению Киселевой, подобного рода заявления адресованы прежде всего кураторам Киева, дающим деньги на разогрев противостояния с Россией."Он и сам понимает, что ничего этого не будет, но все равно надо сказать, чтобы хозяин выписал счет. И они уже повторяются. О концлагере для севастопольцев – вот это было что-то новенькое. А о депортации крымчан – можно сбиться со счета, кто и сколько раз об этом говорил", – отметила политолог.Безусловно, есть расчет и на внутреннюю крымскую аудиторию, поддерживающую меджлис*, добавила она. Но опасаться какого-то обострения в обществе на фоне очередного разыгрывания национальной карты не стоит, уверена Киселева."Если это позиция промеджлисовская, ну поаплодируют ей. Но надо понимать, что подавляющее большинство придерживается другой позиции. Это продемонстрировали и на референдуме, и все двадцать с лишним лет борьбы за возвращение в Россию", – напомнила социолог.Есть и еще один реципиент – украинская аудитория, которую необходимо "кормить" бравадами, добавила эксперт. Они участились, и очередной такой случай сигналит о важном: дела ВСУ в зоне спецоперации плохи, считает она."Корреляция, конечно же, есть положительная. Ведь надо же отвлечь внимание людей от неудач на фронте".По мнению Киселевой, такие люди, как Джемилев, никогда не успокоятся и не замолчат, "потому что ничего другого не умеют".Ранее глава Крыма Владимир Константинов, комментируя высказывание Джемилева, отметил, что в подобных заявлениях удивляет даже не столько бессовестность его слов – "какой совести можно ожидать от рецидивиста-форточника, выдающего себя за "правозащитника", самозваного "лидера нации", – сколько наглость и уверенность в своей безнаказанности"."Никаких сомнений в том, что геноцид крымчан всех национальностей – заветная мечта джемилевых всех мастей. Мы это знали всегда, а когда в 2014 году эта публика захватила власть на Украине, сделали все, чтобы не пустить их в Крым. И впредь будем делать все необходимое, чтобы ноги их здесь больше не было", – написал Константинов в своем Telegram-канале. На минувшей неделе киевский профессор журналистики Никита Василенко предложил создать концлагерь для севастопольцев после того, "как перемирие закончится поражением России". По его словам, Украине должны помочь англосаксы, "у которых есть в этом богатый опыт", при этом Севастополь должен стать городом английских, а не русских моряков, поделился мечтами Василенко.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили "Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаДля чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнение

https://crimea.ria.ru/20230408/politolog-o-krymskikh-zhalobakh-dzhemileva-chelovek-plokho-znaet-istoriyu--1128060796.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

мустафа джемилев, наталья киселева, крым, политика, форго, мнения, россия, украина