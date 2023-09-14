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Концлагерь для севастопольцев: Развожаев жестко ответил нацисту из Киева - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Концлагерь для севастопольцев: Развожаев жестко ответил нацисту из Киева
Концлагерь для севастопольцев: Развожаев жестко ответил нацисту из Киева - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Концлагерь для севастопольцев: Развожаев жестко ответил нацисту из Киева
Киевский профессор журналистики Никита Василенко предложил создать концлагерь для севастопольцев. По его словам, Украине должны помочь англосаксы, "у которых... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T20:24
2023-09-14T19:52
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Киевский профессор журналистики Никита Василенко предложил создать концлагерь для севастопольцев. По его словам, Украине должны помочь англосаксы, "у которых есть в этом богатый опыт". Такое заявление Василенко сделал в интервью украинским СМИ.Он признался, что его физически раздражает все, что связано с Севастополем как городом русских моряков. А также заявил, что "выступает за будущее Севастополя", который станет "городом английских моряков", и сам лично сделает для этого все возможное."Уже анонсируется кампания", в рамках которой Украина и ее западные союзники должны разобраться, как поступить с населением возвращенных территорий и новых занятых земель РФ – в частности Курской и Брянской областями – после того, "как перемирие закончится поражением России", сказал Василенко и тут же предложил создать руками англичан концлагерь для жителей Севастополя."Это русских позабавит: первые лагеря были изобретены англичанами, не немцами. Первые в мировой практике концлагеря появились во время англо-бурской войны (война Великобритании с бурскими республиками Южной Африки – ред.). Поэтому у англичан есть опыт, куда доставлять население Севастополя", – заявил киевский нацист.Высказывание Василенко прокомментировал севастопольский губернатор Михаил Развожаев."Посмотрите это видео… Чтобы те, кто еще не понимает, против чего сейчас вновь сражается наш народ, наконец осознали, что мы сейчас сражаемся за нашу жизнь, за будущее наших детей", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он также напомнил, что в севастопольской земле осталось немало тех, кто пытался в разное время ее завоевать. И отметил, что кладбище "завоевателей" рискует расшириться, если глупая попытка вновь будет предпринята.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил временно "переименовать" Севастополь в "объект № 6, чтобы "разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы".Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном море Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом – Минобороны
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севастополь, михаил развожаев, украина, политика, нацизм, никита василенко, россия, новости
Концлагерь для севастопольцев: Развожаев жестко ответил нацисту из Киева

Развожаев ответил киевскому нацисту на идею создать концлагерь в Севастополе

20:24 14.09.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевПарад ко Дню ВМФ в Севастополе
Парад ко Дню ВМФ в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Киевский профессор журналистики Никита Василенко предложил создать концлагерь для севастопольцев. По его словам, Украине должны помочь англосаксы, "у которых есть в этом богатый опыт". Такое заявление Василенко сделал в интервью украинским СМИ.
Он признался, что его физически раздражает все, что связано с Севастополем как городом русских моряков. А также заявил, что "выступает за будущее Севастополя", который станет "городом английских моряков", и сам лично сделает для этого все возможное.
© скриншотКиевский профессор журналистики Никита Василенко (справа) предложил создать концлагерь для севастопольцев
Киевский профессор журналистики Никита Василенко (справа) предложил создать концлагерь для севастопольцев
© скриншот
Киевский профессор журналистики Никита Василенко (справа) предложил создать концлагерь для севастопольцев
"Уже анонсируется кампания", в рамках которой Украина и ее западные союзники должны разобраться, как поступить с населением возвращенных территорий и новых занятых земель РФ – в частности Курской и Брянской областями – после того, "как перемирие закончится поражением России", сказал Василенко и тут же предложил создать руками англичан концлагерь для жителей Севастополя.
"Это русских позабавит: первые лагеря были изобретены англичанами, не немцами. Первые в мировой практике концлагеря появились во время англо-бурской войны (война Великобритании с бурскими республиками Южной Африки – ред.). Поэтому у англичан есть опыт, куда доставлять население Севастополя", – заявил киевский нацист.
Высказывание Василенко прокомментировал севастопольский губернатор Михаил Развожаев.
"Посмотрите это видео… Чтобы те, кто еще не понимает, против чего сейчас вновь сражается наш народ, наконец осознали, что мы сейчас сражаемся за нашу жизнь, за будущее наших детей", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что в севастопольской земле осталось немало тех, кто пытался в разное время ее завоевать. И отметил, что кладбище "завоевателей" рискует расшириться, если глупая попытка вновь будет предпринята.
"Хочу напомнить британцам и укронацистам, которые так вдохновляются их "опытом", и о другом "опыте" британцев: о том, например, как легкую британскую кавалерию расстреляли русские пушки под Балаклавой... Говорят, до сих пор переживают и помнят этот "опыт" на острове. Но выводы, очевидно, снова делают неправильные", – заключил глава города.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил временно "переименовать" Севастополь в "объект № 6, чтобы "разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы".
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СевастопольМихаил РазвожаевУкраинаПолитикаНацизмНикита ВасиленкоРоссияНовости
 
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