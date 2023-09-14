https://crimea.ria.ru/20230914/kontslager-dlya-sevastopoltsev-razvozhaev-zhestko-otvetil-natsistu-iz-kieva-1131413524.html

Концлагерь для севастопольцев: Развожаев жестко ответил нацисту из Киева

Концлагерь для севастопольцев: Развожаев жестко ответил нацисту из Киева - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Концлагерь для севастопольцев: Развожаев жестко ответил нацисту из Киева

Киевский профессор журналистики Никита Василенко предложил создать концлагерь для севастопольцев. По его словам, Украине должны помочь англосаксы, "у которых... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T20:24

2023-09-14T20:24

2023-09-14T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Киевский профессор журналистики Никита Василенко предложил создать концлагерь для севастопольцев. По его словам, Украине должны помочь англосаксы, "у которых есть в этом богатый опыт". Такое заявление Василенко сделал в интервью украинским СМИ.Он признался, что его физически раздражает все, что связано с Севастополем как городом русских моряков. А также заявил, что "выступает за будущее Севастополя", который станет "городом английских моряков", и сам лично сделает для этого все возможное."Уже анонсируется кампания", в рамках которой Украина и ее западные союзники должны разобраться, как поступить с населением возвращенных территорий и новых занятых земель РФ – в частности Курской и Брянской областями – после того, "как перемирие закончится поражением России", сказал Василенко и тут же предложил создать руками англичан концлагерь для жителей Севастополя."Это русских позабавит: первые лагеря были изобретены англичанами, не немцами. Первые в мировой практике концлагеря появились во время англо-бурской войны (война Великобритании с бурскими республиками Южной Африки – ред.). Поэтому у англичан есть опыт, куда доставлять население Севастополя", – заявил киевский нацист.Высказывание Василенко прокомментировал севастопольский губернатор Михаил Развожаев."Посмотрите это видео… Чтобы те, кто еще не понимает, против чего сейчас вновь сражается наш народ, наконец осознали, что мы сейчас сражаемся за нашу жизнь, за будущее наших детей", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он также напомнил, что в севастопольской земле осталось немало тех, кто пытался в разное время ее завоевать. И отметил, что кладбище "завоевателей" рискует расшириться, если глупая попытка вновь будет предпринята.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил временно "переименовать" Севастополь в "объект № 6, чтобы "разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы".Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном море Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом – Минобороны

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севастополь, михаил развожаев, украина, политика, нацизм, никита василенко, россия, новости