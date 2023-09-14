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ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны
ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны - РИА Новости Крым, 14.09.2023
ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны
Утром 14 сентября ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T07:11
2023-09-14T07:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Утром 14 сентября ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома.В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников.
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пво, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны

Минобороны: 11 украинских беспилотников уничтожили над Крымом

07:11 14.09.2023 (обновлено: 07:35 14.09.2023)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Утром 14 сентября ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"14 сентября около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.

Накануне ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома.
В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников.
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