https://crimea.ria.ru/20230914/pvo-unichtozheny-11-bespilotnikov-nad-krymom---minoborony-1131396523.html
ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны
ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны - РИА Новости Крым, 14.09.2023
ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны
Утром 14 сентября ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T07:11
2023-09-14T07:11
2023-09-14T07:35
пво
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_9cae3950555d26c2f4297c22880e6468.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Утром 14 сентября ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома.В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников.
https://crimea.ria.ru/20230913/aviatsiya-chf-unichtozhila-morskie-drony-vsu-v-chernom-more-1131390206.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_2:0:954:714_1920x0_80_0_0_7ae9037643da32fe7c629976493d02ee.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны
Минобороны: 11 украинских беспилотников уничтожили над Крымом
07:11 14.09.2023 (обновлено: 07:35 14.09.2023)