https://crimea.ria.ru/20230914/pvo-unichtozheny-11-bespilotnikov-nad-krymom---minoborony-1131396523.html

ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны

ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны - РИА Новости Крым, 14.09.2023

ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны

Утром 14 сентября ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T07:11

2023-09-14T07:11

2023-09-14T07:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Утром 14 сентября ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома.В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников.

https://crimea.ria.ru/20230913/aviatsiya-chf-unichtozhila-morskie-drony-vsu-v-chernom-more-1131390206.html

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пво, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф