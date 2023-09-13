https://crimea.ria.ru/20230913/udar-raketami-po-sevastopolyu-vse-o-proisshestvii-i-situatsii-v-gorode-1131385934.html

Удар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городе

Удар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городе - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Удар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городе

Сотрудники экстренных служб продолжают работы по ликвидации последствий ночной ракетной атаки на Севастополь, всем пострадавшим оперативно оказана помощь,... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T16:50

2023-09-13T16:50

2023-09-13T16:50

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Сотрудники экстренных служб продолжают работы по ликвидации последствий ночной ракетной атаки на Севастополь, всем пострадавшим оперативно оказана помощь, угрозы для города нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в ходе специального оперативного совещания с членами правительства.ВСУ в ночь на среду совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома.Повреждены дома и школыОколо 60 окон выбито и повреждена кровля в семи многоквартирных домах и одном частном домовладении. Управляющие компании продолжают обход территории и составляют акты о повреждениях. В двух школах были обнаружены обломки, поэтому учебный процесс временно приостанавливали. После завершения работ по уборке дети вернулись к обучению.Он уточнил, что пожар на Севморзаводе потушен, однако аварийно-спасательные работы продолжаются. Специалисты проводят разбор завалов.Судьба двух кораблей ВМФПопавшие по Севморзаводу ракеты повредили два стоящих на ремонте корабля ВМФ. По информации Минобороны России, их восстановят и вернут в состав флотов."Два корабля Военно-Морского Флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов", – проинформировали в Минобороны РФ.Пострадавшим оказана помощьВ результате происшествия пострадали 24 человека. Из них четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая помощь людям оказывается в полном объеме, заверил Михаил Развожаев и поблагодарил медиков за оперативную работу."Особую благодарность хочу выразить сотрудникам МЧС, спасателям Спасательной службы Севастополя, сотрудникам скорой помощи и 1-й городской больницы, которые оперативно прибыли на место и оказали помощь пострадавшим", - отметил губернатор.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь с помощью ракет и беспилотников. В обоих субъектах, как и в других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбиты стекла и повреждены крыши: последствия удара ВСУ по СевастополюУдар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетПри ракетной атаке на Севастополь пострадали 24 человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, чф рф (черноморский флот российской федерации), атаки всу на крым, михаил развожаев, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, министерство обороны рф