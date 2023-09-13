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Ракетная атака на Севастополь: что известно

Ракетная атака на Севастополь: что известно - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Ракетная атака на Севастополь: что известно

ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь, в районе Южной бухты пожар, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T04:17

2023-09-13T04:17

2023-09-13T04:38

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь, в районе Южной бухты пожар, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Развожаева, на месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс. ВСУ и ранее предпринимали попытки атаковать Севастополь. 4 сентября в Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, двигавшимися в направлении мыса Тарханкут.Кроме того, по данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александра Бедрицкого, одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотникЛетели на Крым: над Черным морем сбиты 8 украинских беспилотников "Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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