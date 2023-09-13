Ракетная атака на Севастополь: что известно
Развожаев: ракетная атака на Севастополь отбита ПВО, начался пожар
04:17 13.09.2023 (обновлено: 04:38 13.09.2023)
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарный
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь, в районе Южной бухты пожар, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало. В районе Южной бухты сейчас пожар, не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки", - написал он в своем Telegram-канале..
По информации Развожаева, на месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс.
"Прошу сохранять спокойствие. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове. Подробная информация - позже. Доверяйте только официальной информации", также написал Михаил Развожаев.
ВСУ и ранее предпринимали попытки атаковать Севастополь. 4 сентября в Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, двигавшимися в направлении мыса Тарханкут.
Кроме того, по данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.
По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александра Бедрицкого, одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой.
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