https://crimea.ria.ru/20240521/voyska-rossii-rvut-oboronu-vraga--unichtozheny-esche-1660-boevikov-vsu-1137461509.html

Войска России рвут оборону врага – уничтожены еще 1660 боевиков ВСУ

Войска России рвут оборону врага – уничтожены еще 1660 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Войска России рвут оборону врага – уничтожены еще 1660 боевиков ВСУ

Российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника, за сутки уничтожены еще 1660 украинских боевиков и отражены 17 вражеских контратак,... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T14:28

2024-05-21T14:28

2024-05-21T14:37

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника, за сутки уничтожены еще 1660 украинских боевиков и отражены 17 вражеских контратак, сообщает во вторник Минобороны РФ.На северном направлении ВС РФ отразили три контратаки, уничтожены до 245 военнослужащих ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, три САУ 2С3 "Акация", гаубица Д-20, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На западной линии российскими силами заняты более выгодные рубежи, отражены шесть контратак. ВСУ потеряли до 425 боевиков, танк, два бронетранспортера, шесть автомобилей, гаубицу Д-30 и САУ 2С1 "Гвоздика", две американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.На юге российская группировка войск улучшила положение по переднему краю. Противник потерял более 320 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две американские гаубицы М777, склад с боеприпасами.На центральном участке фронта улучшено тактическое положение, отражены семь контратак, уничтожен до 420 боевиков, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика", гаубица Д-30.На восточном фронте наши войска заняли более выгодные рубежи, отразили одну контратаку. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, американские гаубицы М198 М777, гаубицу Д-30.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 105 украинских солдат, семь автомобилей, гаубицы М777, 2А36 "Гиацинт-Б" и боевую машину БМ-21 РСЗО "Град".Сутками ранее Вооруженные силы Российской Федерации успешно отразили четыре контратаки в зоне спецоперации и улучшили положение по нескольким направлениям. Украина потеряла порядка 1260 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и ДонбассеВСУ потеряли более 1700 боевиков за суткиБить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, инфографика