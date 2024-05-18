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ВСУ потеряли более 1700 боевиков за сутки

ВСУ потеряли более 1700 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 18.05.2024

ВСУ потеряли более 1700 боевиков за сутки

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли в зоне СВО более 1700 военнослужащих и 67 единиц техники, в том числе западной. Об этом сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T14:12

2024-05-18T14:12

2024-05-18T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли в зоне СВО более 1700 военнослужащих и 67 единиц техники, в том числе западной. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град", польская самоходка Krab, самоходные артиллерийские установки "Богдана" и Гвоздика", а также склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и Артемовки Луганской Народной Республики, а также отразили контратаку в районе Червоной Дибровы ЛНР.Украинские войска потеряли до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу М777 (США), две гаубицы Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Красногоровки, Константиновки и Нового Донецкой Народной Республики.Противник потерял более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены гаубицы М777, "Мста-Б" и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30, а также противотанковая пушка "Рапира".Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Семеновки, Майорского, Калиново и Новгородского ДНР.Также военнослужащие ВС РФ отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах Нетайлово, Уманского, Архангельского и Соловьево ДНР.Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и пять автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777, самоходные артиллерийские установки Paladin и "Акация", орудие "Гиацинт-Б", гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Урожайного и Старомайорского ДНР.За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп в районах Владимировки и Новомайорского ДНР.ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу М198, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесели поражение живой силе и технике украинских войск в районах Ивановки Херсонской области и Работино Запорожской области.Потери ВСУ составили до 40 боевиков, два танка и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре гаубицы М777, буксируемая гаубица FН-70 и гаубица "Мста-Б".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились 9500 боевиков и 18 полевых складов боеприпасовВ НАТО признали существенное ухудшение ситуации для ВСУЗаходят патрули РФ и обеспечивают контроль – обстановка под Харьковом

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