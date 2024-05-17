https://crimea.ria.ru/20240517/vsu-lishilis-9500-boevikov-i-18-polevykh-skladov-boepripasov-1137368263.html
ВСУ лишились 9500 боевиков и 18 полевых складов боеприпасов
ВСУ лишились 9500 боевиков и 18 полевых складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 17.05.2024
ВСУ лишились 9500 боевиков и 18 полевых складов боеприпасов
За прошедшую неделю с 11 по 17 мая в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли более 9 500 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T16:27
2024-05-17T16:27
2024-05-17T16:31
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю с 11 по 17 мая в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли более 9 500 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 18 полевых складов боеприпасов и сотни единиц техники.Группировка войск "Север" освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. В результате этих боев было нанесено поражение девяти бригадам и пограничному отряду ВСУ, было выведено из строя 1175 боевиков и уничтожено более 110 единиц техники.Подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение формированиям восемнадцати бригад противника в районах населенных пунктов Артемовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Ямполовка, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики.Потери противника составили до 960 военнослужащих и 64 единицы техники. Уничожено два полевых склада боеприпасов."Южная" группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника, ведя боевые действия в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка и Новомихайловка.На этом направлении противник за неделю потерял до 3725 военнослужащих и 125 единиц техники. Кроме того, было уничтожено три станции РЭБ, две станции контрбатарейной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Керамик в ДНР и нанесли поражение формированиям 14-ти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики.За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2475 военнослужащих и более 80 единиц боевой техники.Военнослужащие группировки войск "Восток" вели бои в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Владимировка Донецкой Народной Республики, Червоное и Дорожнянка Запорожской области. Потери противника составили до 965 военнослужащих и более 60 единиц техники.Подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Работино в Запорожской области, а также нанесено поражение живой силе и технике восьми бригад противника в районах населенных пунктов Орехов, Вербовое, Нестерянка, Малая Токмачка Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области.Противник потерял до 265 военнослужащих и более 50 единиц техники.Групповыми ударами были поражены украинские аэродромы, средства ПВО, места хранения безэкипажных катеров и другие военные объекты. Кроме того, ВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов за неделю28 групповых ударов ракетами и дронами: что уничтожено на УкраинеАрмия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю
https://crimea.ria.ru/20240517/28-gruppovykh-udarov-raketami-i-dronami-chto-unichtozheno-na-ukraine-1137366826.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
ВСУ лишились 9500 боевиков и 18 полевых складов боеприпасов
Армия России в зоне СВО уничтожила 18 полевых складов и свыше 9500 боевиков за неделю
16:27 17.05.2024 (обновлено: 16:31 17.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю с 11 по 17 мая в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли более 9 500 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 18 полевых складов боеприпасов и сотни единиц техники.
Группировка войск "Север"
освободила 12 населенных пунктов
в Харьковской области. В результате этих боев было нанесено поражение девяти бригадам и пограничному отряду ВСУ, было выведено из строя 1175 боевиков и уничтожено более 110 единиц техники.
Подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение формированиям восемнадцати бригад противника в районах населенных пунктов Артемовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Ямполовка, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 960 военнослужащих и 64 единицы техники. Уничожено два полевых склада боеприпасов.
"Южная" группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника, ведя боевые действия в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка и Новомихайловка.
На этом направлении противник за неделю потерял до 3725 военнослужащих и 125 единиц техники. Кроме того, было уничтожено три станции РЭБ, две станции контрбатарейной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.
Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Керамик в ДНР и нанесли поражение формированиям 14-ти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики.
За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2475 военнослужащих и более 80 единиц боевой техники.
Военнослужащие группировки войск "Восток" вели бои в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Владимировка Донецкой Народной Республики, Червоное и Дорожнянка Запорожской области. Потери противника составили до 965 военнослужащих и более 60 единиц техники.
Подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Работино в Запорожской области, а также нанесено поражение живой силе и технике восьми бригад противника в районах населенных пунктов Орехов, Вербовое, Нестерянка, Малая Токмачка Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области.
Противник потерял до 265 военнослужащих и более 50 единиц техники.
Групповыми ударами были поражены
украинские аэродромы, средства ПВО, места хранения безэкипажных катеров и другие военные объекты. Кроме того, ВСУ лишились 11 боевых
самолетов и вертолетов.
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