https://crimea.ria.ru/20240516/v-nato-priznali-suschestvennoe-ukhudshenie-situatsii-dlya-vsu-1137345545.html

В НАТО признали существенное ухудшение ситуации для ВСУ

В НАТО признали существенное ухудшение ситуации для ВСУ - РИА Новости Крым, 16.05.2024

В НАТО признали существенное ухудшение ситуации для ВСУ

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что ситуация для украинской армии сильно усложнилась. По итогам заседания военного комитета стран... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T20:45

2024-05-16T20:45

2024-05-16T20:45

нато

украина

коллективный запад

поставки западного оружия украине

роб бауэр

дания

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что ситуация для украинской армии сильно усложнилась. По итогам заседания военного комитета стран альянса на уровне начальников генштабов он заявил, что к этому привела задержка поставок западного оружия Киеву.Он добавил, что "скорая военная помощь" уже в пути и поступит в кратчайшие сроки.Так, новый военный пакет на сумму 750 миллионов евро Украине собирается отправить Дания. Об этом заявил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен."Дания также рассматривает возможности инвестирования в оборонную промышленность Украины", - приводится его слова в публикации МИД Дании.В то же время Роб Бауэр считает, что Украине пока рано садиться за стол переговоров с Россией."Ситуация не изменилась до такой степени, когда украинские власти были бы готовы сесть за стол переговоров", - сказал он.К подобным заявлениям функционеров НАТО вынуждают успехи российской армии на фронте. Армия России успешно развивает наступление на Харьковском направлении, где освобождено уже более десятка населенных пунктов. 16 мая российские военнослужащие разбили пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников, подразделения украинского националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили село Бугроватка в Харьковской области Российские войска освободили РаботиноНаступление РФ на Харьков: как изменит ход СВО западная помощь Киеву

украина

дания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, роб бауэр, дания, в мире