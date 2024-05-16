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Пункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными России

Пункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными России - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Пункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными России

Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР украинского минобороны и иностранных наемников. Об этом... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T13:43

2024-05-16T13:43

2024-05-16T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР украинского минобороны и иностранных наемников. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ поражен пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников", – сказано в сообщении.Также российские военные уничтожили склад хранения безэкипажных катеров. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 113-ти районах.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских истребителей МиГ-29. Также российские военные поразили подразделения украинского националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона" в зоне спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"

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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, минобороны украины, всу (вооруженные силы украины), потери всу