https://crimea.ria.ru/20240516/punkt-dislokatsii-natsbata-sonechko-gur-ukrainy-porazhen-voennymi-rossii-1137331297.html
Пункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными России
Пункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными России - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Пункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными России
Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР украинского минобороны и иностранных наемников. Об этом... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T13:43
2024-05-16T13:43
2024-05-16T13:46
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
минобороны украины
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129760586_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_55de757d360bf1f826191fc8aba0df9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР украинского минобороны и иностранных наемников. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ поражен пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников", – сказано в сообщении.Также российские военные уничтожили склад хранения безэкипажных катеров. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 113-ти районах.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских истребителей МиГ-29. Также российские военные поразили подразделения украинского националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона" в зоне спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129760586_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_25b11506965124553fd97a1bb637f2e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, минобороны украины, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Пункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными России
Пункт дислокации нацформирования "Сонечко" ГУР Украины поражен в зоне СВО
13:43 16.05.2024 (обновлено: 13:46 16.05.2024)