https://crimea.ria.ru/20240514/vnezapnyy-udar-kak-nastuplenie-pod-kharkovom-otrazitsya-na-khode-svo-1137273036.html

Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО

Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО

Российское наступление в Харьковской области заставляет украинское командование перебрасывать туда силы с других направлений, что открывает для Вооруженных сил... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T16:42

2024-05-14T16:42

2024-05-14T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Российское наступление в Харьковской области заставляет украинское командование перебрасывать туда силы с других направлений, что открывает для Вооруженных сил РФ перспективы успешного наступления на этих участках. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный блогер, политолог Алексей Живов.По его словам, в сложившейся ситуации фронт для ВСУ растягивается, российские войска внезапными мощными ударами проникают на большую глубину в Харьковскую область. По словам Живова, "на каждом направлении стоят мощные группировки Вооруженных сил России". В частности, серьезных успехов российские войска достигают на Донецком направлении, взламывая хорошо подготовленную эшелонированную оборону противника, в том числе под городом Часов Яр."Украинскому командованию придется выбирать: пытаться остановить наше наступление в Харьковской области или защищать Часов Яр. В любом случае для нас это выигрышная ситуация, потому что их (ВСУ – ред.) ресурсов и резервов на данном этапе не хватает, хотя им истерично везут технику и боеприпасы", – считает военный блогер.Живов добавил, что показательным в этой ситуации является снятие с должности главкомом ВСУ Александром Сырским командующего оперативно-тактической группировкой "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина, назначенного на этот пост меньше двух месяцев назад."У них там все плохо, при такой динамике нашего наступления им грозит потеря всей Харьковской области. Естественно, они будут пытаться эту угрозу купировать, перебрасывая туда резервы. А там, откуда они их вытянут, мы можем тоже начать наступать", - заключил эксперт.Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль около десятка населенных пунктов региона. Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* заявил, что главная сложность заключается в отсутствии резервов, которые можно было бы перебросить на харьковский фронт, поскольку все оставшиеся силы ВСУ сконцентрированы на других направлениях.По мнению журналистов британской газеты Times, следующие несколько недель станут для украинской армии решающими, поскольку украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: "в бой на российской границе" или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс".* Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили село Бугроватка в Харьковской областиКиев бросил резервы ВСУ на ХарьковАрмия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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