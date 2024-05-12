https://crimea.ria.ru/20240512/armiya-rossii-osvobodila-esche-chetyre-naselennykh-punkta-1137209218.html

Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом

Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом

Вооруженные силы Российской Федерации освободили сразу четыре населенных пункта в Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T13:31

2024-05-12T13:31

2024-05-12T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации освободили сразу четыре населенных пункта в Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.

харьковская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, харьков, вооруженные силы россии, новости