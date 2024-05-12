https://crimea.ria.ru/20240512/armiya-rossii-osvobodila-esche-chetyre-naselennykh-punkta-1137209218.html
Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом
Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом
Вооруженные силы Российской Федерации освободили сразу четыре населенных пункта в Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T13:31
2024-05-12T13:31
2024-05-12T13:34
новости сво
министерство обороны рф
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации освободили сразу четыре населенных пункта в Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, харьков, вооруженные силы россии, новости
Материал дополняется
Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом
Минобороны: ВС России освободили четыре населенных пункта под Харьковом
13:31 12.05.2024 (обновлено: 13:34 12.05.2024)