Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240512/armiya-rossii-osvobodila-esche-chetyre-naselennykh-punkta-1137209218.html
Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом
Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом
Вооруженные силы Российской Федерации освободили сразу четыре населенных пункта в Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T13:31
2024-05-12T13:34
новости сво
министерство обороны рф
харьковская область
харьков
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации освободили сразу четыре населенных пункта в Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.
харьковская область
харьков
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, харьков, вооруженные силы россии, новости
Материал дополняется
Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом

Минобороны: ВС России освободили четыре населенных пункта под Харьковом

13:31 12.05.2024 (обновлено: 13:34 12.05.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации освободили сразу четыре населенных пункта в Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФХарьковская областьХарьковВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:31Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом
13:25ЧП с обрушением многоэтажки в Белгороде - что известно к этому часу
12:54Крым предложил помощь белгородцам
12:34В результате обрушения части дома в Белгороде есть погибшие - СК
12:18ЧП в Белгороде: пострадали как минимум 9 человек 0:27
11:55Подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился из-за прямого попадания снаряда
11:43Подъезд многоэтажного дома обрушился в Белгороде
11:23Володин о новом составе правительства: должны знать жизнь на земле
10:45СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Коми
10:32Зачем Киев устроил водную блокаду Крыма – ответ экс-сотрудника СБУ
09:54Итоги Крымской наступательной операции. Инфографика
09:37ВСУ дважды атаковали Шебекино: повреждены ЛЭП и два предприятия
09:25Бойцы "Днепра" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу
09:06В Литве стартуют президентские выборы
08:39Телефонные мошенники придумали новую схему обмана
08:15В Египте и Таджикистане открыли выставку к 80-летию освобождения Крыма
07:43На трассе "Таврида" машина улетела в кювет - водителя доставали спасатели
07:24ВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронами
07:18В степном Крыму засуха – что будет с урожаем
07:00ВСУ попытались атаковать промышленный объект в Липецке
Лента новостейМолния