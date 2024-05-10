https://crimea.ria.ru/20240510/vlasti-ukrainy-obyavili-evakuatsiyu-naselennykh-punktov-kharkovskoy-oblasti-1137185886.html

Власти Украины объявили эвакуацию населенных пунктов Харьковской области

Власти Украины объявили эвакуацию населенных пунктов Харьковской области - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Власти Украины объявили эвакуацию населенных пунктов Харьковской области

Киев эвакуирует один из городов и несколько поселков Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Громадьске радио" Украины. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T16:14

2024-05-10T16:14

2024-05-10T16:14

харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Киев эвакуирует один из городов и несколько поселков Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Громадьске радио" Украины.По словам Гамбарашвили, население преимущественно выезжает на личном транспорте.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганичев заявил, что российская армия продолжает бить врага."Идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе и в приграничных районах Харьковской области. В связи с этим прошу жителей, проживающих в этих местах, соблюдать осторожность и без острой необходимости не покидать укрытий. Всем, кто следит за новостями, которые идут с украинской стороны, сохранять бдительность, не исключены информационные провокации", - заявил он в своем Telegram-канале.Волчанск находится в Чугуевском районе области, на крайнем северо-востоке Украины, в 72 километрах от Харькова. По данным на 2019 год, в городе проживали 18 тыс человек.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине взрывами повреждены три ТЭЦВСУ теряют людей и позиции: обстановка в зоне спецоперацииВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под Харьковом

https://crimea.ria.ru/20240425/iz-kharkova-vyvozyat-strategicheskie-predpriyatiya-1136850013.html

харьковская область

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харьковская область