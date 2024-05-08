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На Украине взрывами повреждены три ТЭЦ - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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На Украине взрывами повреждены три ТЭЦ
На Украине взрывами повреждены три ТЭЦ - РИА Новости Крым, 08.05.2024
На Украине взрывами повреждены три ТЭЦ
От взрывов на Украине повреждены три теплоэлектростанции, серьезно пострадало оборудование. Сообщение об этом появилось в среду в Telegram-канале украинского... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. От взрывов на Украине повреждены три теплоэлектростанции, серьезно пострадало оборудование. Сообщение об этом появилось в среду в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии. При этом какие именно ТЭЦ пострадали - не уточняется.По информации украинского энергохолдинга, за последние полтора месяца это уже пятый случай, когда в результате взрывов повреждены объекты энергетики.Кроме того, как сообщил в своем в Telegram-канале глава Львовской областной администрации Максим Козицкий, в регионе повреждены два энергетических объекта. По словам Козицкого, поврежден "объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть два очага возгорания", также пострадал "объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе".Как сообщалось, серия мощных взрывов прозвучала в ночь на 8 мая в разных областях Украины. Власти заявляли о пожарах и повреждениях критической инфраструктуры.На прошлой неделе украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. 27 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования четырех ТЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в городах Украины - повреждена Славянская ТЭСНовые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производствеГорода в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на Украине
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украина, тэц, взрыв, дтэк, новости
На Украине взрывами повреждены три ТЭЦ

На Украине три теплоэлектростанции пострадали от взрывов - ДТЭК

09:11 08.05.2024 (обновлено: 09:31 08.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. От взрывов на Украине повреждены три теплоэлектростанции, серьезно пострадало оборудование. Сообщение об этом появилось в среду в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии. При этом какие именно ТЭЦ пострадали - не уточняется.

"Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении ДТЭК.

По информации украинского энергохолдинга, за последние полтора месяца это уже пятый случай, когда в результате взрывов повреждены объекты энергетики.
Кроме того, как сообщил в своем в Telegram-канале глава Львовской областной администрации Максим Козицкий, в регионе повреждены два энергетических объекта. По словам Козицкого, поврежден "объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть два очага возгорания", также пострадал "объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе".
Как сообщалось, серия мощных взрывов прозвучала в ночь на 8 мая в разных областях Украины. Власти заявляли о пожарах и повреждениях критической инфраструктуры.
На прошлой неделе украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. 27 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования четырех ТЭС.
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