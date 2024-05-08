https://crimea.ria.ru/20240508/na-ukraine-ot-vzryvov-povrezhdeny-tri-tets-1137116765.html

На Украине взрывами повреждены три ТЭЦ

На Украине взрывами повреждены три ТЭЦ - РИА Новости Крым, 08.05.2024

На Украине взрывами повреждены три ТЭЦ

От взрывов на Украине повреждены три теплоэлектростанции, серьезно пострадало оборудование. Сообщение об этом появилось в среду в Telegram-канале украинского... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T09:11

2024-05-08T09:11

2024-05-08T09:31

украина

тэц

взрыв

дтэк

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0b/1134873489_32:20:773:437_1920x0_80_0_0_a2bf00da04405b71b9338653c0f51783.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. От взрывов на Украине повреждены три теплоэлектростанции, серьезно пострадало оборудование. Сообщение об этом появилось в среду в Telegram-канале украинского энергохолдинга ДТЭК.Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии. При этом какие именно ТЭЦ пострадали - не уточняется.По информации украинского энергохолдинга, за последние полтора месяца это уже пятый случай, когда в результате взрывов повреждены объекты энергетики.Кроме того, как сообщил в своем в Telegram-канале глава Львовской областной администрации Максим Козицкий, в регионе повреждены два энергетических объекта. По словам Козицкого, поврежден "объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть два очага возгорания", также пострадал "объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе".Как сообщалось, серия мощных взрывов прозвучала в ночь на 8 мая в разных областях Украины. Власти заявляли о пожарах и повреждениях критической инфраструктуры.На прошлой неделе украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. 27 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования четырех ТЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в городах Украины - повреждена Славянская ТЭСНовые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производствеГорода в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на Украине

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, тэц, взрыв, дтэк, новости