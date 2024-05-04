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Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве
Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве
В Харькове в субботу после взрыва вспыхнул масштабный пожар на промышленном предприятии. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T17:52
2024-05-04T17:52
2024-05-04T17:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Харькове в субботу после взрыва вспыхнул масштабный пожар на промышленном предприятии. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Игорь Терехов.В следующем сообщении мэр уточнил, что пожар очень масштабный.Ранее после объявленной воздушной тревоги два взрыва прозвучали на окраинах Днепропетровска, в Николаевской области и в Одессе, сообщают украинские СМИ.Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, после 16:00 по московскому времени тревога прозвучала в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, и Днепропетровской областях.Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение недели по объектам оборонного значения на территории Украины было нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием. Кроме того, российские войска уничтожили эшелон с вооружением и техникой НАТО.Утром в субботу сообщалось, что в результате ночных взрывов в Днепропетровске повреждены объекты критической инфраструктуры. В Харькове после взрывов огонь охватил несколько складских помещений. Площадь самого большого пожара превысила три тысячи квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Города в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на УкраинеСерия взрывов по всей Украине: что известноНовые мощные удары по Украине - что произошло за ночь
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украина, взрыв, харьков, одесса, николаевская область, днепропетровск, днепропетровская область, полтавская область, харьковская область, черкасская область, кировоградская область, новости, в мире
Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве
В Харькове в результате новых взрывов загорелось промышленное предприятие
17:52 04.05.2024 (обновлено: 17:54 04.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Харькове в субботу после взрыва вспыхнул масштабный пожар на промышленном предприятии. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Игорь Терехов.
"Вследствие прилета сильный пожар на промышленном предприятии в Индустриальном районе", - написал он.
В следующем сообщении мэр уточнил, что пожар очень масштабный.
Ранее после объявленной воздушной тревоги два взрыва прозвучали на окраинах Днепропетровска, в Николаевской области и в Одессе, сообщают украинские СМИ.
Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, после 16:00 по московскому времени тревога прозвучала в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, и Днепропетровской областях.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение недели
по объектам оборонного значения на территории Украины было нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием. Кроме того, российские войска уничтожили эшелон
с вооружением и техникой НАТО.
Утром в субботу сообщалось, что в результате ночных взрывов
в Днепропетровске повреждены объекты критической инфраструктуры. В Харькове после взрывов огонь охватил несколько складских помещений. Площадь самого большого пожара превысила три тысячи квадратных метров.
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