https://crimea.ria.ru/20240504/novye-vzryvy-v-kharkove-moschnyy-pozhar-vspykhnul-na-proizvodstve-1137051363.html

Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве

Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве

В Харькове в субботу после взрыва вспыхнул масштабный пожар на промышленном предприятии. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T17:52

2024-05-04T17:52

2024-05-04T17:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Харькове в субботу после взрыва вспыхнул масштабный пожар на промышленном предприятии. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Игорь Терехов.В следующем сообщении мэр уточнил, что пожар очень масштабный.Ранее после объявленной воздушной тревоги два взрыва прозвучали на окраинах Днепропетровска, в Николаевской области и в Одессе, сообщают украинские СМИ.Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, после 16:00 по московскому времени тревога прозвучала в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, и Днепропетровской областях.Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение недели по объектам оборонного значения на территории Украины было нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием. Кроме того, российские войска уничтожили эшелон с вооружением и техникой НАТО.Утром в субботу сообщалось, что в результате ночных взрывов в Днепропетровске повреждены объекты критической инфраструктуры. В Харькове после взрывов огонь охватил несколько складских помещений. Площадь самого большого пожара превысила три тысячи квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Города в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на УкраинеСерия взрывов по всей Украине: что известноНовые мощные удары по Украине - что произошло за ночь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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