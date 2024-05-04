Рейтинг@Mail.ru
Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240504/novye-vzryvy-v-kharkove-moschnyy-pozhar-vspykhnul-na-proizvodstve-1137051363.html
Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве
Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве
В Харькове в субботу после взрыва вспыхнул масштабный пожар на промышленном предприятии. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T17:52
2024-05-04T17:54
украина
взрыв
харьков
одесса
николаевская область
днепропетровск
днепропетровская область
полтавская область
харьковская область
черкасская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137039088_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_ceaf8e9ddae0865944663423684c65ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Харькове в субботу после взрыва вспыхнул масштабный пожар на промышленном предприятии. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Игорь Терехов.В следующем сообщении мэр уточнил, что пожар очень масштабный.Ранее после объявленной воздушной тревоги два взрыва прозвучали на окраинах Днепропетровска, в Николаевской области и в Одессе, сообщают украинские СМИ.Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, после 16:00 по московскому времени тревога прозвучала в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, и Днепропетровской областях.Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение недели по объектам оборонного значения на территории Украины было нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием. Кроме того, российские войска уничтожили эшелон с вооружением и техникой НАТО.Утром в субботу сообщалось, что в результате ночных взрывов в Днепропетровске повреждены объекты критической инфраструктуры. В Харькове после взрывов огонь охватил несколько складских помещений. Площадь самого большого пожара превысила три тысячи квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Города в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на УкраинеСерия взрывов по всей Украине: что известноНовые мощные удары по Украине - что произошло за ночь
украина
харьков
одесса
николаевская область
днепропетровск
днепропетровская область
полтавская область
харьковская область
черкасская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137039088_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_fe3f3b421d0d81d45115dcb0069d1a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, взрыв, харьков, одесса, николаевская область, днепропетровск, днепропетровская область, полтавская область, харьковская область, черкасская область, кировоградская область, новости, в мире
Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве

В Харькове в результате новых взрывов загорелось промышленное предприятие

17:52 04.05.2024 (обновлено: 17:54 04.05.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Харькове в субботу после взрыва вспыхнул масштабный пожар на промышленном предприятии. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Игорь Терехов.
"Вследствие прилета сильный пожар на промышленном предприятии в Индустриальном районе", - написал он.
В следующем сообщении мэр уточнил, что пожар очень масштабный.
Ранее после объявленной воздушной тревоги два взрыва прозвучали на окраинах Днепропетровска, в Николаевской области и в Одессе, сообщают украинские СМИ.
Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, после 16:00 по московскому времени тревога прозвучала в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, и Днепропетровской областях.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение недели по объектам оборонного значения на территории Украины было нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием. Кроме того, российские войска уничтожили эшелон с вооружением и техникой НАТО.
Утром в субботу сообщалось, что в результате ночных взрывов в Днепропетровске повреждены объекты критической инфраструктуры. В Харькове после взрывов огонь охватил несколько складских помещений. Площадь самого большого пожара превысила три тысячи квадратных метров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Города в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на Украине
Серия взрывов по всей Украине: что известно
Новые мощные удары по Украине - что произошло за ночь
 
УкраинаВзрывХарьковОдессаНиколаевская областьДнепропетровскДнепропетровская областьПолтавская областьХарьковская областьЧеркасская областьКировоградская областьНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18Площадь пожара на складе под Симферополем выросла в два раза
18:04В Феодосии с вечера субботы закроют движение по центральной улице
17:52Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве
17:39В Симферополе вспыхнул пожар
17:29Командующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыск
17:07"Годный" закон: на Украине отменили ограничения для службы
16:45В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге
16:26Пять складов боеприпасов и более 6,5 тысяч боевиков: итоги боев за неделю
16:11ЧП в Белгороде: пострадали пять человек и повреждены 30 домов
16:05В розыск объявлен экс-президент Украины Порошенко
15:56Движение по Крымскому мосту открыто
15:45Крымский мост закрыт
15:21Зеленского объявили в розыск
15:14Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин
14:56Законная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТО
14:40Российские ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS и 17 авиабомб Hammer
14:2625 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА
14:16Чудо произошло: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
13:54В Краснодарском крае на Пасху ожидаются заморозки
13:32В Токмаке завершили разбор завалов дома после удара ВСУ: спасены 4 жильца
Лента новостейМолния