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Серия взрывов по всей Украине: что известно - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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Серия взрывов по всей Украине: что известно
Серия взрывов по всей Украине: что известно - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Серия взрывов по всей Украине: что известно
Серия взрывов прогремела в Одессе, Харькове, а также Сумской и подконтрольной Киеву Херсонской областях. Об этом в ночь на вторник сообщили украинские СМИ и... РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T09:05
2024-04-30T09:21
украина
россия
происшествия
харьков
одесса
николаев
черкасская область
кировоград
кировоградская область
николаевская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Одессе, Харькове, а также Сумской и подконтрольной Киеву Херсонской областях. Об этом в ночь на вторник сообщили украинские СМИ и паблики. На фоне объявленной воздушной тревоги взрывы накануне вечером прогремели в Одессе. Об этом, а также о взрывах в городе Шостка Сумской области и Бериславском районе Херсонской области сообщило украинское издание "Страна". Кроме того, о серии взрывов информировал мэр Харькова Игорь Терехов. "В Харькове серия взрывов", – написал он в своем Telegram-канале. Подробностей о том, где именно произошли взрывы и какие объекты поражены, не приводится. Воздушная тревога вечером 29 апреля объявлялась в нескольких областях Украины, в частности в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской. Позже сирены сработали также в Одесской и Черкасской областях. Двумя днями ранее сообщалось, что в результате ударов по инфраструктуре на территории Украины был поражен судостроительный завод и гостиница с наемниками. ВС РФ стали наносить у по инфраструктуре на территории Украины 10 октября 2022 года – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями ударов являются объекты энергетики, военно-промышленного комплекса (ВПК) и военного управления, а также связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно каждый день. При этом в Минобороны РФ и в Кремле неоднократно заявляли, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Читайте также на РИА Новости Крым: В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена критическая инфраструктура Генерал ВСУ рассмеялся в ответ на слова о возможности захватить Крым
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украина, россия, происшествия, харьков, одесса, николаев, черкасская область, кировоград, кировоградская область, николаевская область, полтава, новости
Серия взрывов по всей Украине: что известно

Взрывы в Одессе, Херсоне и Харькове прогремели в ночь на 30 апреля

09:05 30.04.2024 (обновлено: 09:21 30.04.2024)
 
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Дым. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Одессе, Харькове, а также Сумской и подконтрольной Киеву Херсонской областях. Об этом в ночь на вторник сообщили украинские СМИ и паблики.
На фоне объявленной воздушной тревоги взрывы накануне вечером прогремели в Одессе. Об этом, а также о взрывах в городе Шостка Сумской области и Бериславском районе Херсонской области сообщило украинское издание "Страна".
Кроме того, о серии взрывов информировал мэр Харькова Игорь Терехов. "В Харькове серия взрывов", – написал он в своем Telegram-канале.
Подробностей о том, где именно произошли взрывы и какие объекты поражены, не приводится. Воздушная тревога вечером 29 апреля объявлялась в нескольких областях Украины, в частности в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской.
Позже сирены сработали также в Одесской и Черкасской областях.
Двумя днями ранее сообщалось, что в результате ударов по инфраструктуре на территории Украины был поражен судостроительный завод и гостиница с наемниками.
ВС РФ стали наносить у по инфраструктуре на территории Украины 10 октября 2022 года – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями ударов являются объекты энергетики, военно-промышленного комплекса (ВПК) и военного управления, а также связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно каждый день.
При этом в Минобороны РФ и в Кремле неоднократно заявляли, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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УкраинаРоссияПроисшествияХарьковОдессаНиколаевЧеркасская областьКировоградКировоградская областьНиколаевская областьПолтаваНовости
 
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