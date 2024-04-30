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Серия взрывов по всей Украине: что известно

Серия взрывов по всей Украине: что известно - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Серия взрывов по всей Украине: что известно

Серия взрывов прогремела в Одессе, Харькове, а также Сумской и подконтрольной Киеву Херсонской областях. Об этом в ночь на вторник сообщили украинские СМИ и... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T09:05

2024-04-30T09:05

2024-04-30T09:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Одессе, Харькове, а также Сумской и подконтрольной Киеву Херсонской областях. Об этом в ночь на вторник сообщили украинские СМИ и паблики. На фоне объявленной воздушной тревоги взрывы накануне вечером прогремели в Одессе. Об этом, а также о взрывах в городе Шостка Сумской области и Бериславском районе Херсонской области сообщило украинское издание "Страна". Кроме того, о серии взрывов информировал мэр Харькова Игорь Терехов. "В Харькове серия взрывов", – написал он в своем Telegram-канале. Подробностей о том, где именно произошли взрывы и какие объекты поражены, не приводится. Воздушная тревога вечером 29 апреля объявлялась в нескольких областях Украины, в частности в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской. Позже сирены сработали также в Одесской и Черкасской областях. Двумя днями ранее сообщалось, что в результате ударов по инфраструктуре на территории Украины был поражен судостроительный завод и гостиница с наемниками. ВС РФ стали наносить у по инфраструктуре на территории Украины 10 октября 2022 года – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями ударов являются объекты энергетики, военно-промышленного комплекса (ВПК) и военного управления, а также связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно каждый день. При этом в Минобороны РФ и в Кремле неоднократно заявляли, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Читайте также на РИА Новости Крым: В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена критическая инфраструктура Генерал ВСУ рассмеялся в ответ на слова о возможности захватить Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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