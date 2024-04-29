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В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена критическая инфраструктура
В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 29.04.2024
В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена критическая инфраструктура
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T10:53
2024-04-29T10:55
украина
херсон
взрыв
сумская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.Кроме того, пожар вспыхнул в складском помещении в городе Доброполье в подконтрольной Украине части Донецкой области.Также в ночь на понедельник взрывы звучали в Сумах, Киеве, Запорожье. Воздушная тревога объявлялась в Житомирской области.По данным Укрэнерго, в понедельник в стране продолжают действовать графики подачи электричества. Они введены для жителей Харьковской области и для промышленных предприятий в Кривом Роге.27 апреля в результате взрывов на Украине были повреждены объекты газовой инфраструктуры.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, организаторами которого являлись украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы и воздушная тревога по всей Украине: какие объекты пораженыНовые мощные удары по Украине - что произошло за ночьВ Одессе после взрывов повреждено оборудование облэнерго
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РИА Новости Крым
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украина, херсон, взрыв, сумская область, киев, запорожье, в мире, новости, пожар
В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена критическая инфраструктура

Критическая инфраструктура повреждена в украинском Херсоне

10:53 29.04.2024 (обновлено: 10:55 29.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, а также в агропредприятие и транспортную инфраструктуру", - заявил он, но не указал, о каких именно объектах речь.

Кроме того, пожар вспыхнул в складском помещении в городе Доброполье в подконтрольной Украине части Донецкой области.
Также в ночь на понедельник взрывы звучали в Сумах, Киеве, Запорожье. Воздушная тревога объявлялась в Житомирской области.
По данным Укрэнерго, в понедельник в стране продолжают действовать графики подачи электричества. Они введены для жителей Харьковской области и для промышленных предприятий в Кривом Роге.
27 апреля в результате взрывов на Украине были повреждены объекты газовой инфраструктуры.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, организаторами которого являлись украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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УкраинаХерсонВзрывСумская областьКиевЗапорожьеВ миреНовостиПожар
 
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