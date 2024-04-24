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В Одессе после взрывов повреждено оборудование облэнерго
В Одессе после взрывов повреждено оборудование облэнерго - РИА Новости Крым, 24.04.2024
В Одессе после взрывов повреждено оборудование облэнерго
В Хаджибейском районе Одессы после взрыва на объекте инфраструктуры обесточены часть домов. Об этом сообщает крупный украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T11:49
2024-04-24T11:49
2024-04-24T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Хаджибейском районе Одессы после взрыва на объекте инфраструктуры обесточены часть домов. Об этом сообщает крупный украинский энергохолдинг ДТЭК.Поражение объектов энергетики в Одесской области подтверждают в "Укрэнерго". Об этом сообщается в их Telegram-канале."В Одесской области в результате утренней атаки повреждена часть оборудования местного облэнерго. Обесточена часть потребителей", – уточнили в ДТЭК.Из-за непогоды обесточены на утро 23 населенных пункта в Хмельницкой области, по другим причинам без электричества остаются 400 населенных пунктов. Есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях. Как сообщают в "Укрэнерго", в стране наблюдается дефицит энергосистемы. Граждан призывают к экономному потреблению.Из-за дефицита в энергосистеме были введены графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности."В течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточено около 207 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье. <…> Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден третий день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран", – подчеркнули в ДТЭК.Электроэнергия импортируется в Украину из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.Потери энергосистемы Украины приближаются к семи гигаваттам, заявил в середине апреля министр энергетики Герман Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе. Такие потери он назвал катастрофическими.Читайте также на РИА Новости Крым:47 групповых ударов: РФ ответила на попытки Киева атаковать энергообъекты400 населенных пунктов обесточены на УкраинеПутин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам Украины
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одесса, новости, дтэк, украина, взрыв, укрэнерго, отключение электроэнергии
В Одессе после взрывов повреждено оборудование облэнерго
На Украине из-за критического дефицита в энергетике ввели ограничения для промышленности
11:49 24.04.2024 (обновлено: 11:54 24.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Хаджибейском районе Одессы после взрыва на объекте инфраструктуры обесточены часть домов. Об этом сообщает крупный украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Сегодня утром Одесса подверглась очередной вражеской атаке, в результате которой были повреждены воздушные линии", – информирует Telegram-канал украинской компании.
Поражение объектов энергетики в Одесской области подтверждают в "Укрэнерго". Об этом сообщается в их Telegram-канале.
"В Одесской области в результате утренней атаки повреждена часть оборудования местного облэнерго. Обесточена часть потребителей", – уточнили в ДТЭК.
Из-за непогоды обесточены на утро 23 населенных пункта в Хмельницкой области, по другим причинам без электричества остаются 400 населенных пунктов. Есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях. Как сообщают в "Укрэнерго", в стране наблюдается дефицит энергосистемы. Граждан призывают к экономному потреблению.
"В энергосистеме дефицит, "Укрэнерго" привлекает аварийную помощь из Европы. На утро потребление на 10% выше, чем вчера. Потребляйте электроэнергию экономно. <…> Из-за повреждений электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей", – опубликовано в Telegram-канале компании.
Из-за дефицита в энергосистеме были введены графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
"В течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточено около 207 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье. <…> Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден третий день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран", – подчеркнули в ДТЭК.
Электроэнергия импортируется в Украину из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.
Потери энергосистемы Украины приближаются к семи гигаваттам
, заявил в середине апреля министр энергетики Герман Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе. Такие потери он назвал катастрофическими.
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