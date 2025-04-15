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Башня с лицами героев и звездные арки: как украсят Севастополь к 9 мая

Башня с лицами героев и звездные арки: как украсят Севастополь к 9 мая - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Башня с лицами героев и звездные арки: как украсят Севастополь к 9 мая

В Севастополе во вторник приступили к монтажу украшений к предстоящему Дню Победы. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, в городе установят флаговые... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T16:38

2025-04-15T16:38

2025-04-15T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник приступили к монтажу украшений к предстоящему Дню Победы. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, в городе установят флаговые конструкции, а еще разместят большие патриотические инсталляции.На Приморском бульваре, по его словам, появятся объемно-пространственная конструкция "Башня с лицами героев" и арки со звездами, на площади Нахимова – павильон "Звезды", на площади Ушакова – конструкции "9 Мая", "1941-1945" и два "Огненных противотанковых ежа".Кроме того, большие конструкции "Звезда" и "Вечный огонь" поставят в парке Учкуевка, в парке Победы разместят три арки "Звезда", на разделительной полосе по улице Генерала Мельника появится надпись "Победа", а на улице Гоголя – консоли и перетяжки с колосками и гвоздиками.В начале апреля в Севастополе начали украшать автобусы к празднику 9 мая. На городские маршруты вышли автобусы и троллейбусы с символикой 80-летия Победы. Всего же в Севастополе украсили 66 транспортных средств, в том числе частных перевозчиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым отметит День ПобедыВеликая Отечественная война в музейных экспозициях Крыма"Дорога на Ялту": песни Победы на разных языках мира прозвучат в Москве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, 80 лет победы, великая отечественная война, память, общество, история