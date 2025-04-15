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В Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону

В Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону - РИА Новости Крым, 15.04.2025

В Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону

В Крыму с 1 по 21 марта зафиксировали больше 600 нарушений при подготовке к пожароопасному сезону, заявил заместитель начальника главка МЧС России по республике РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T13:20

2025-04-15T13:20

2025-04-15T13:20

пожароопасный сезон в крыму

игорь скуртул

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 по 21 марта зафиксировали больше 600 нарушений при подготовке к пожароопасному сезону, заявил заместитель начальника главка МЧС России по республике Игорь Скуртул на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, несоблюдения правил в большей степени связаны со складированием мусора на участках и нерасчищенной сухой растительностью. Около 60 человек привлекли к административной ответственности.Чтобы это исправить, специалисты ведут активную работу по информированию населения, в том числе и через системы массового оповещения. В регионе на сегодняшний день задействованы более 800 объектов массового пребывания людей, где можно использовать такие системы, уточнил он. "Мы развиваем это направление. По нашим подсчетам, около 3000 объектов в целом в республике есть, которые можно также задействовать для оповещения. Это и объекты торговли, объекты бизнеса, автобусы, автовокзалы, ж/д- вокзалы", – добавил эксперт.Кроме того, в Крыму организованы межведомственные патрульные группы. В этом году в ежедневном режиме работают 240 отрядов. Они отслеживают нарушения правил противопожарного режима и предотвращают их."Особое внимание - в выходные дни, в местах массового отдыха, в местах массового сбора граждан и гостей республики", – заключил Скуртул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушений"Внимание, опасность!" – как построена система SMS-оповещения в КрымуПожар в центре Ялты: что известно

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