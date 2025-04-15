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Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию на Украине
Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию на Украине
Владимир Зеленский предложил Верховной раде Украины утвердить указы о продлении военного положения и общей мобилизации в стране еще на 90 дней. Об этом сообщают РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T13:24
2025-04-15T13:24
2025-04-15T13:24
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военное положение на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский предложил Верховной раде Украины утвердить указы о продлении военного положения и общей мобилизации в стране еще на 90 дней. Об этом сообщают во вторник украинские СМИ.По данным изданий, 15 апреля он внес в парламент проекты законов "О продлении срока действия военного положения на Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток – с 8 февраля по 9 мая.В марте выехавший украинский парламентарий Артем Дмитрук сообщал, что венное положение и мобилизацию на Украине не станут продлевать после 9 мая. Он ссылался на инструкции, которые якобы получают сотрудники украинских военкоматов.Режим военного положения на Украине позволяет Зеленскому не проводить президентские выборы. Срок его полномочий в качестве президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизацииПострашнее работорговли: как Киев решил бороться с дезертирамиУкраинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию на Украине
Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию на Украине до 6 августа