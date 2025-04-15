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За сдачей ЕГЭ будут следить родители выпускников – Роспотребнадзор
За сдачей ЕГЭ будут следить родители выпускников – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 15.04.2025
За сдачей ЕГЭ будут следить родители выпускников – Роспотребнадзор
В каждом пункте во время сдачи ЕГЭ будут присутствовать представители родителей. Об этом на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T15:26
2025-04-15T15:26
2025-04-15T15:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В каждом пункте во время сдачи ЕГЭ будут присутствовать представители родителей. Об этом на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.Также он добавил, что до 2026 года проработают внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ и модернизируют формы допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классовДо 2030 года предстоит проработать вопросы о проведении ОГЭ в компьютерной форме, модернизации ЕГЭ по математике, апробировать перспективные модели контрольных измерительных материалов по обществознанию и географии, ориентированные на разные группы специальностей вузов, сообщил Музаев.Он подчеркнул, что реализация данного нововведения возможна только тогда, когда все экзаменационные пункты оснастят необходимым оборудованием и будут обеспечены равные условия для всех выпускников.Музаев добавил, что еще одно перспективное направление – формирование портфолио личных достижений выпускника в разных видах деятельности. Его можно будет учитывать при приеме в вузы наряду с результатами ЕГЭ.Ранее сообщалось, что школьную программу для российских учеников приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена. Досрочный период ЕГЭ в 2025 году проходит с 21 марта по 21 апреля, основной – с 23 мая по 4 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступленияВ Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломовГосдума отклонила проект об отмене ЕГЭ
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егэ, новости, россия, роспотребнадзор, экзамены, школа, образование в россии
За сдачей ЕГЭ будут следить родители выпускников – Роспотребнадзор
За соблюдением прав выпускников во время ЕГЭ будут следить родители
15:26 15.04.2025 (обновлено: 15:30 15.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В каждом пункте во время сдачи ЕГЭ будут присутствовать представители родителей. Об этом на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
"В каждом экзаменационном пункте теперь будут присутствовать представители родителей, которые станут следить за соблюдением прав выпускников и комфортными условиями на экзамене", – заявил Музаев.
Также он добавил, что до 2026 года проработают внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ и модернизируют формы допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
До 2030 года предстоит проработать вопросы о проведении ОГЭ в компьютерной форме, модернизации ЕГЭ по математике, апробировать перспективные модели контрольных измерительных материалов по обществознанию и географии, ориентированные на разные группы специальностей вузов, сообщил Музаев.
Он подчеркнул, что реализация данного нововведения возможна только тогда, когда все экзаменационные пункты оснастят необходимым оборудованием и будут обеспечены равные условия для всех выпускников.
Музаев добавил, что еще одно перспективное направление – формирование портфолио личных достижений выпускника в разных видах деятельности. Его можно будет учитывать при приеме в вузы наряду с результатами ЕГЭ.
Ранее сообщалось, что школьную программу для российских учеников приведут в соответствие с заданиями Единого государственного экзамена
. Досрочный период ЕГЭ в 2025 году проходит с 21 марта по 21 апреля, основной – с 23 мая по 4 июля.
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