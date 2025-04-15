https://crimea.ria.ru/20250415/armiya-rossii-udarila-po-skopleniyam-vfu-v-144-rayonakh--minoborony-rf-1145689881.html

Армия России ударила по скоплениям ВФУ в 144 районах – Минобороны РФ

Армия России ударила по скоплениям ВФУ в 144 районах – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Армия России ударила по скоплениям ВФУ в 144 районах – Минобороны РФ

Армия России ликвидировала 1215 боевиков киевского режима по всему фронту спецоперации за сутки. Такие данные опубликовали в Минобороны РФ вторник. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T14:15

2025-04-15T14:15

2025-04-15T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Армия России ликвидировала 1215 боевиков киевского режима по всему фронту спецоперации за сутки. Такие данные опубликовали в Минобороны РФ вторник.На Белгородском направлении группировка войск "Север" ударила по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Миропольское, Малая Рыбица, Петрушевка, Краснополье и Ямное Сумской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.На Харьковском направлении и в ДНР российские бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Там Украина потеряла более 250 боевиков. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Больше 280 боевиков ВСУ ликвидировали бойцы подразделения "Южной" группировки войск в ДНР. Кроме того, российские военнослужащие улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Марково, Часов Яр.Бронетранспортер М11, два бронеавтомобиля HMMWV производства США и более 335 военнослужащих потеряла украинская сторона в районах населенных пунктов Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка, Богдановка и Алексеевка Донецкой Народной Республике. В зоне этой ответственности работает группировка войск "Центр". Там российские воины заняли более выгодные рубежи и позиции.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Противник потерял до 155 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Ударили по скоплениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Садовое, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 100 военнослужащих.Всего за сутки армия РФ ударила по военным объектами и скоплениям живой силы украинских вооруженных формирований в 144 районах.Противовоздушная оборона армии РФ сбила четыре авиабомбы и пять снарядов HIMARS, а также 304 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика