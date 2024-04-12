https://crimea.ria.ru/20240412/47-gruppovykh-udarov-rf-otvetila-na-popytki-kieva-atakovat-energoobekty-1136509867.html
47 групповых ударов: РФ ответила на попытки Киева атаковать энергообъекты
47 групповых ударов: РФ ответила на попытки Киева атаковать энергообъекты - РИА Новости Крым, 12.04.2024
47 групповых ударов: РФ ответила на попытки Киева атаковать энергообъекты
Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по топливно-энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T15:41
2024-04-12T15:41
2024-04-12T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по топливно-энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима поразить энергетические и нефтегазовые объекты в РФ. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, были поражены базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников."Все назначенные объекты поражены", - отметили в Минобороны.С начала 2024 года киевский режим с помощью беспилотников атаковал более десятка НПЗ в европейской части России, в том числе Нижегородский, Рязанский, Куйбышевский, Сызранский, Нижнекамский и Славянский. ГУР Украины заявило, что хочет расширить географию атак.11 апреля Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.В "Укрэнерго" проинформировали о повреждении объектов энергосистемы в пяти областях: Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской. В пятницу взрывами повреждены также объекты энергокомплекса в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областяхВ частности, в результате удара была уничтожена Трипольская ТЭС – одна из крупнейших теплоэлектростанций Украины.Как пояснили в Минобороны РФ, удар стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.Читайте также на РИА Новости Крым:Настают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭС400 населенных пунктов обесточены на УкраинеУдары по энергетике Украины: как изменилась тактика России
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47 групповых ударов: РФ ответила на попытки Киева атаковать энергообъекты
ВС России за неделю нанесли 47 групповых и один массированный удары по объектам на Украине
15:41 12.04.2024 (обновлено: 15:45 12.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по топливно-энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима поразить энергетические и нефтегазовые объекты в РФ. Об этом сообщает Минобороны.
"С 6 по 12 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, были поражены базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников.
"Все назначенные объекты поражены", - отметили в Минобороны.
С начала 2024 года киевский режим с помощью беспилотников атаковал более десятка НПЗ в европейской части России, в том числе Нижегородский, Рязанский, Куйбышевский, Сызранский, Нижнекамский и Славянский. ГУР Украины заявило, что хочет расширить географию атак.
11 апреля Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием
большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.
В "Укрэнерго" проинформировали о повреждении объектов энергосистемы
в пяти областях: Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской. В пятницу взрывами повреждены также объекты энергокомплекса
в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях
В частности, в результате удара была уничтожена Трипольская ТЭС – одна из крупнейших теплоэлектростанций Украины.
Как пояснили в Минобороны РФ, удар стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
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