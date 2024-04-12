https://crimea.ria.ru/20240412/47-gruppovykh-udarov-rf-otvetila-na-popytki-kieva-atakovat-energoobekty-1136509867.html

47 групповых ударов: РФ ответила на попытки Киева атаковать энергообъекты

47 групповых ударов: РФ ответила на попытки Киева атаковать энергообъекты - РИА Новости Крым, 12.04.2024

47 групповых ударов: РФ ответила на попытки Киева атаковать энергообъекты

Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по топливно-энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T15:41

2024-04-12T15:41

2024-04-12T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по топливно-энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима поразить энергетические и нефтегазовые объекты в РФ. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, были поражены базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников."Все назначенные объекты поражены", - отметили в Минобороны.С начала 2024 года киевский режим с помощью беспилотников атаковал более десятка НПЗ в европейской части России, в том числе Нижегородский, Рязанский, Куйбышевский, Сызранский, Нижнекамский и Славянский. ГУР Украины заявило, что хочет расширить географию атак.11 апреля Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.В "Укрэнерго" проинформировали о повреждении объектов энергосистемы в пяти областях: Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской. В пятницу взрывами повреждены также объекты энергокомплекса в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областяхВ частности, в результате удара была уничтожена Трипольская ТЭС – одна из крупнейших теплоэлектростанций Украины.Как пояснили в Минобороны РФ, удар стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.Читайте также на РИА Новости Крым:Настают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭС400 населенных пунктов обесточены на УкраинеУдары по энергетике Украины: как изменилась тактика России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, энергосистема украины, в мире, новости