https://crimea.ria.ru/20240411/na-ukraine-povrezhdeny-obekty-energosistemy-v-pyati-oblastyakh--1136469750.html

На Украине повреждены объекты энергосистемы в пяти областях

На Украине повреждены объекты энергосистемы в пяти областях - РИА Новости Крым, 11.04.2024

На Украине повреждены объекты энергосистемы в пяти областях

На Украине по состоянию на утро четверга обесточено 380 населенных пунктов, повреждены объекты энергосистемы в пяти областях. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T11:48

2024-04-11T11:48

2024-04-11T11:59

укрэнерго

украина

электросети

электроэнергия

взрыв

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харьковская область

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киевская область

львовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр -РИА Новости Крым. На Украине по состоянию на утро четверга обесточено 380 населенных пунктов, повреждены объекты энергосистемы в пяти областях. Об этом сообщает предприятие "Укрэнерго".В Харьковской области применены аварийные отключения. Для промышленных потребителей действуют лимиты потребления на Криворожье.Как сообщалось, серия взрывов прозвучала в ночь на четверг в Киевской области. Тревога в регионе длилась более пяти часов, сообщил начальник Киевской военной администрации Руслан Кравченко. Утром в четверг взрывы гремели и в Харьковской области, а также в западных регионах страны – во Львовской, Хмельницкой, Ровненской и Винницкой областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Ровно, а также во Львовской области на фоне объявленной воздушной тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по энергетике Украины: как изменилась тактика РоссииАрмия России разбила базу безэкипажных катеров ВСУВзрывы на Украине: повреждены объекты критической инфраструктуры

украина

харьковская область

одесская область

киевская область

львовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

укрэнерго, украина, электросети, электроэнергия, взрыв, в мире, харьковская область, одесская область, киевская область, львовская область