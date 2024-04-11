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На Украине повреждены объекты энергосистемы в пяти областях - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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На Украине повреждены объекты энергосистемы в пяти областях
На Украине повреждены объекты энергосистемы в пяти областях - РИА Новости Крым, 11.04.2024
На Украине повреждены объекты энергосистемы в пяти областях
На Украине по состоянию на утро четверга обесточено 380 населенных пунктов, повреждены объекты энергосистемы в пяти областях. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T11:48
2024-04-11T11:59
укрэнерго
украина
электросети
электроэнергия
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр -РИА Новости Крым. На Украине по состоянию на утро четверга обесточено 380 населенных пунктов, повреждены объекты энергосистемы в пяти областях. Об этом сообщает предприятие "Укрэнерго".В Харьковской области применены аварийные отключения. Для промышленных потребителей действуют лимиты потребления на Криворожье.Как сообщалось, серия взрывов прозвучала в ночь на четверг в Киевской области. Тревога в регионе длилась более пяти часов, сообщил начальник Киевской военной администрации Руслан Кравченко. Утром в четверг взрывы гремели и в Харьковской области, а также в западных регионах страны – во Львовской, Хмельницкой, Ровненской и Винницкой областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Ровно, а также во Львовской области на фоне объявленной воздушной тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по энергетике Украины: как изменилась тактика РоссииАрмия России разбила базу безэкипажных катеров ВСУВзрывы на Украине: повреждены объекты критической инфраструктуры
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укрэнерго, украина, электросети, электроэнергия, взрыв, в мире, харьковская область, одесская область, киевская область, львовская область
На Украине повреждены объекты энергосистемы в пяти областях

Объекты энергетики повреждены в пяти областях Украины - Укрэнерго

11:48 11.04.2024 (обновлено: 11:59 11.04.2024)
 
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ЛЭП
© Укрэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр -РИА Новости Крым. На Украине по состоянию на утро четверга обесточено 380 населенных пунктов, повреждены объекты энергосистемы в пяти областях. Об этом сообщает предприятие "Укрэнерго".
"Повреждены подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. К утру обесточено 380 населенных пунктов. Есть отключения в Винницкой, Донецкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской областях", - говорится в сообщении.
В Харьковской области применены аварийные отключения. Для промышленных потребителей действуют лимиты потребления на Криворожье.
Как сообщалось, серия взрывов прозвучала в ночь на четверг в Киевской области. Тревога в регионе длилась более пяти часов, сообщил начальник Киевской военной администрации Руслан Кравченко. Утром в четверг взрывы гремели и в Харьковской области, а также в западных регионах страны – во Львовской, Хмельницкой, Ровненской и Винницкой областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Ровно, а также во Львовской области на фоне объявленной воздушной тревоги.
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УкрэнергоУкраинаЭлектросетиЭлектроэнергияВзрывВ миреХарьковская областьОдесская областьКиевская областьЛьвовская область
 
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