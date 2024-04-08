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Взрывы на Украине: повреждены объекты критической инфраструктуры
Взрывы на Украине: повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Взрывы на Украине: повреждены объекты критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры пострадали в результате взрывов в Житомирской и подконтрольной Киеву части Херсонской области Украины. Об этом в понедельник... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T10:15
2024-04-08T10:15
2024-04-08T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры пострадали в результате взрывов в Житомирской и подконтрольной Киеву части Херсонской области Украины. Об этом в понедельник сообщили власти регионов.Взрывы и повреждения на УкраинеО повреждениях объекта критической инфраструктуры в Житомирской области Украины рассказал руководитель областной военной администрации Виталий Бунечко.Кроме того, взрывы прозвучали и на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, здесь также пострадал объект критической инфраструктуры.В Одесской области попадание пришлось в логистически-транспортный объект, об этом в понедельник утром сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.В воскресенье вечером ресурс "Страна.ua" сообщал в взрывах районе города Черноморск под Одессой.Воздушная тревога на УкраинеСигнал воздушной тревоги в понедельник утром объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины.Так, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 8.40 (совпадает с мск) воздушная тревога была объявлена в Одесской области. Немногим позже сигнал тревоги раздался в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областейНакануне сообщалось о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. В ночь на субботу, 6 апреля, местные власти и украинские СМИ также сообщали о серии взрывов, которые прогремели в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье.Также ранее сообщалось, что украинские власти рассматривают возможность принудительной эвакуации населения из тех районов Харьковской области, которые примыкают в границе с Россией. Об этом в эфире украинского канала "Рада" заявил глава местной ОВА Олег Синегубов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУЗеленский грозится "ответить за Харьков"При атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушка
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, новости сво, в мире, новости, херсонская область, житомирская область
Взрывы на Украине: повреждены объекты критической инфраструктуры
В трех областях Украины повреждены объекты инфраструктуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры пострадали в результате взрывов в Житомирской и подконтрольной Киеву части Херсонской области Украины. Об этом в понедельник сообщили власти регионов.
Взрывы и повреждения на Украине
О повреждениях объекта критической инфраструктуры в Житомирской области Украины рассказал руководитель областной военной администрации Виталий Бунечко.
"Ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области… атакован объект критической инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, взрывы прозвучали и на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, здесь также пострадал объект критической инфраструктуры.
"Зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры", - рапортовал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин.
В Одесской области попадание пришлось в логистически-транспортный объект, об этом в понедельник утром сообщил
глава военной администрации региона Олег Кипер.
В воскресенье вечером ресурс "Страна.ua" сообщал в взрывах районе города Черноморск под Одессой.
Воздушная тревога на Украине
Сигнал воздушной тревоги в понедельник утром объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины.
Так, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 8.40 (совпадает с мск) воздушная тревога была объявлена в Одесской области. Немногим позже сигнал тревоги раздался в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей
Накануне сообщалось
о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. В ночь на субботу, 6 апреля, местные власти и украинские СМИ также сообщали о серии взрывов
, которые прогремели в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье.
Также ранее сообщалось
, что украинские власти рассматривают возможность принудительной эвакуации населения из тех районов Харьковской области, которые примыкают в границе с Россией. Об этом в эфире украинского канала "Рада" заявил глава местной ОВА Олег Синегубов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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