https://crimea.ria.ru/20240407/pri-atake-na-belgorod-raneny-dvoe-detey-i-pogibla-devushka-1136348164.html

При атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушка

При атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушка - РИА Новости Крым, 07.04.2024

При атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушка

В Белгородском районе в результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек. Один человек... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T16:30

2024-04-07T16:30

2024-04-07T16:41

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

новости

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Белгородском районе в результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек. Один человек скончался, у остальных ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также губернатор рассказал, что у мужчины, отца семейства, закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. Бригадой скорой его доставили в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Рядом с ним находится жена в стрессовом состоянии. Ей тоже оказывается помощь.Еще у одного пострадавшего, 18-летнего парня, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2. По данным медиков, состояние удовлетворительное, сообщил Гладков.Двое детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга доставлены бригадами скорой в детскую областную больницу. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается, подчеркнул губернатор.В пятницу был ранен мужчина при атаке дронов ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области. Также обстрелу подвергся поселок Красное, там повреждения получили три домовладения. В селе Вязовое Краснояружского района области под удар попали школа, детский сад и дом культуры, были повреждены линии энерго- и газоснабжения. Разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области – пострадал мужчинаВ Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина

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белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, вячеслав гладков, белгородская область, новости, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области