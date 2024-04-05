Дроны атаковали села в Белгородской области - есть раненный
Мужчина ранен при атаке дронов ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал при атаке вражеских беспилотников на села в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Шебекино, в районе объездной дороги, в поле FPV-дроном был атакован трактор. В результате взрыва трактор полностью сгорел, пострадал механизатор. У мужчины ссадины левой кисти. Вся необходимая медицинская помощь была оказана в больнице. Дальнейшее лечение пострадавший будет получать амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.
Также обстрелу подвергся поселок Красное, там пострадавших нет. Повреждения получили три домовладения.
"Выбиты окна, посечены фасады и заборы, также посечены баня, гараж и два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается", - уточнил Гладков.
Днем в селе Вязовое Краснояружского района области под удар попали школа, детский сад и дом культуры, были также повреждены линии энерго- и газоснабжения. Также разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки.
2 апреля в результате сброса боеприпаса с дрона в селе Цаповка пострадал мужчина, который в этот момент находился за рулем автомобиля. Бригадой скорой помощи он был доставлен в городскую больницу Белгорода.
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