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Дроны атаковали села в Белгородской области - есть раненный - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Дроны атаковали села в Белгородской области - есть раненный
Дроны атаковали села в Белгородской области - есть раненный - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Дроны атаковали села в Белгородской области - есть раненный
Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T20:03
2024-04-05T20:03
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал при атаке вражеских беспилотников на села в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также обстрелу подвергся поселок Красное, там пострадавших нет. Повреждения получили три домовладения."Выбиты окна, посечены фасады и заборы, также посечены баня, гараж и два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается", - уточнил Гладков.Днем в селе Вязовое Краснояружского района области под удар попали школа, детский сад и дом культуры, были также повреждены линии энерго- и газоснабжения. Также разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки.2 апреля в результате сброса боеприпаса с дрона в селе Цаповка пострадал мужчина, который в этот момент находился за рулем автомобиля. Бригадой скорой помощи он был доставлен в городскую больницу Белгорода.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУЕще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина
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РИА Новости Крым
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4.7
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обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дроны атаковали села в Белгородской области - есть раненный

Мужчина ранен при атаке дронов ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области

20:03 05.04.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал при атаке вражеских беспилотников на села в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Шебекино, в районе объездной дороги, в поле FPV-дроном был атакован трактор. В результате взрыва трактор полностью сгорел, пострадал механизатор. У мужчины ссадины левой кисти. Вся необходимая медицинская помощь была оказана в больнице. Дальнейшее лечение пострадавший будет получать амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.

Также обстрелу подвергся поселок Красное, там пострадавших нет. Повреждения получили три домовладения.
"Выбиты окна, посечены фасады и заборы, также посечены баня, гараж и два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается", - уточнил Гладков.
Днем в селе Вязовое Краснояружского района области под удар попали школа, детский сад и дом культуры, были также повреждены линии энерго- и газоснабжения. Также разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки.
2 апреля в результате сброса боеприпаса с дрона в селе Цаповка пострадал мужчина, который в этот момент находился за рулем автомобиля. Бригадой скорой помощи он был доставлен в городскую больницу Белгорода.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)ПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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