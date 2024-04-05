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Дроны атаковали села в Белгородской области - есть раненный

Дроны атаковали села в Белгородской области - есть раненный - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Дроны атаковали села в Белгородской области - есть раненный

Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T20:03

2024-04-05T20:03

2024-04-05T20:03

обстрелы белгородской области

белгородская область

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происшествия

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Мужчина пострадал при атаке вражеских беспилотников на села в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также обстрелу подвергся поселок Красное, там пострадавших нет. Повреждения получили три домовладения."Выбиты окна, посечены фасады и заборы, также посечены баня, гараж и два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается", - уточнил Гладков.Днем в селе Вязовое Краснояружского района области под удар попали школа, детский сад и дом культуры, были также повреждены линии энерго- и газоснабжения. Также разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки.2 апреля в результате сброса боеприпаса с дрона в селе Цаповка пострадал мужчина, который в этот момент находился за рулем автомобиля. Бригадой скорой помощи он был доставлен в городскую больницу Белгорода.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУЕще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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