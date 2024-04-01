https://crimea.ria.ru/20240401/v-belgorodskoy-oblasti-vyroslo-chislo-ranennykh-pri-atakakh-vsu-1136204453.html

В Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУ

В Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУ - РИА Новости Крым, 01.04.2024

В Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУ

До десяти человек выросло число пострадавших жителей Белгородской области после ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T21:49

2024-04-01T21:49

2024-04-01T21:49

белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

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обстрелы всу

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. До десяти человек выросло число пострадавших жителей Белгородской области после ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, при повторном ударе боевиков западными реактивными снарядами никто не пострадал. При этом в Белгороде повреждены 82 квартиры в 23 многоэтажках, а также семь частных домов, пять соцобъектов и 41 автомобиль. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждения выявлены в семи частных домовладениях. В двух многоквартирных домах повреждены фасады, выбиты окна в восьми квартирах. Также осколками посечены шесть автомобилей. В селе Таврово посечены кровли в 11 частных домах, повреждены хозпостройки во дворах. Зафиксированы повреждения четырех автомобилей. В поселке Майский выбиты окна в частном доме и теплицах одного коммерческого предприятия. В поселке Разумное повреждена кровля частного домовладения. В поселке Новосадовый посечена осколками крыша одного автомобиля. В селе Никольское осколками повреждены кровли в трех частных домовладениях. В селе Репное в одном таунхаусе пробита кровля.В понедельник около 16:00 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Позже губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки по Белгороду и Белгородскому району пострадали 9 человек, есть повреждения здания школы, жилых домов и автомобилей.В 18:30 ВСУ повторно выпустили по региону 19 реактивных снарядов Vampire.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять человек ранены при атаке ВСУ по Белгородской областиВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщинаДвое пожарных ранены при обстреле Белгородской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости