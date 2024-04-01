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Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны пресекли еще одну воздушную атаку ВСУ западными реактивными снарядами на Белгородскую область. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T20:00
2024-04-01T20:00
2024-04-01T20:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли еще одну воздушную атаку ВСУ западными реактивными снарядами на Белгородскую область. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В понедельник около 16:00 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Плзже губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки по Белгороду и Белгородскому району пострадали 9 человек, есть повреждения здания школы, жилых домов и автомобилей.ВСУ ежедневно атакуют Белгород и Белгородскую область. Накануне в результате обстрела украинскими боевиками села Дунайка Грайворонского городского округа погибла мирная жительница, которая в момент атаки находилась на улице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчинаВ Белгороде дрон врезался в жилой дом – погиб мужчина и ранены двоеДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, безопасность, россия, новости
Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Над Белгородской областью средства ПВО сбили 19 снарядов Vampire - Минобороны
20:00 01.04.2024 (обновлено: 20:03 01.04.2024)