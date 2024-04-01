https://crimea.ria.ru/20240401/esche-19-reaktivnykh-snaryadov-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1136201355.html

Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны пресекли еще одну воздушную атаку ВСУ западными реактивными снарядами на Белгородскую область. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T20:00

2024-04-01T20:00

2024-04-01T20:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли еще одну воздушную атаку ВСУ западными реактивными снарядами на Белгородскую область. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В понедельник около 16:00 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Плзже губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки по Белгороду и Белгородскому району пострадали 9 человек, есть повреждения здания школы, жилых домов и автомобилей.ВСУ ежедневно атакуют Белгород и Белгородскую область. Накануне в результате обстрела украинскими боевиками села Дунайка Грайворонского городского округа погибла мирная жительница, которая в момент атаки находилась на улице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчинаВ Белгороде дрон врезался в жилой дом – погиб мужчина и ранены двоеДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, безопасность, россия, новости