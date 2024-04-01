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Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны пресекли еще одну воздушную атаку ВСУ западными реактивными снарядами на Белгородскую область. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T20:00
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обстрелы белгородской области
белгородская область
министерство обороны рф
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли еще одну воздушную атаку ВСУ западными реактивными снарядами на Белгородскую область. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В понедельник около 16:00 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Плзже губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки по Белгороду и Белгородскому району пострадали 9 человек, есть повреждения здания школы, жилых домов и автомобилей.ВСУ ежедневно атакуют Белгород и Белгородскую область. Накануне в результате обстрела украинскими боевиками села Дунайка Грайворонского городского округа погибла мирная жительница, которая в момент атаки находилась на улице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчинаВ Белгороде дрон врезался в жилой дом – погиб мужчина и ранены двоеДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, безопасность, россия, новости
Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Над Белгородской областью средства ПВО сбили 19 снарядов Vampire - Минобороны

20:00 01.04.2024 (обновлено: 20:03 01.04.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны пресекли еще одну воздушную атаку ВСУ западными реактивными снарядами на Белгородскую область. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.

В понедельник около 16:00 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Плзже губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки по Белгороду и Белгородскому району пострадали 9 человек, есть повреждения здания школы, жилых домов и автомобилей.
ВСУ ежедневно атакуют Белгород и Белгородскую область. Накануне в результате обстрела украинскими боевиками села Дунайка Грайворонского городского округа погибла мирная жительница, которая в момент атаки находилась на улице.
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