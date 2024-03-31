ВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина
Женщина погибла при обстреле села в Белгородской области – Гладков
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаЖенщина погибла при обстреле села в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Местная жительница погибла при обстреле села Дунайка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"К большому горю, погибла мирная жительница – женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи", – написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор выразил соболезнования семье погибшей женщины. ⠀
В результате удара в населенном пункте также повреждены линии газо- и электроснабжения, четыре дома, один сарай и три автомобиля.
На месте работают оперативные службы. Подомовой обход продолжится, когда закончится повторный обстрел, добавил губернатор.
Ранее в воскресенье в Белгороде из-за прилетевшего снаряда ВСУ пострадала женщина – у нее ожог руки второй степени: снаряд попал в дом, случился пожар.
В пятницу один мужчина погиб и еще два человека пострадали в результате беспилотной атаки на Белгород.
В четверг село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА – пострадал местный житель.
В среду после удара ВСУ по Белгороду были повреждены дома, больница, школы и детсады. В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.
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