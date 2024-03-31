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ВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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ВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина
ВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина - РИА Новости Крым, 31.03.2024
ВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина
Местная жительница погибла при обстреле села Дунайка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T17:11
2024-03-31T17:11
новости
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Местная жительница погибла при обстреле села Дунайка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также губернатор выразил соболезнования семье погибшей женщины. ⠀В результате удара в населенном пункте также повреждены линии газо- и электроснабжения, четыре дома, один сарай и три автомобиля.На месте работают оперативные службы. Подомовой обход продолжится, когда закончится повторный обстрел, добавил губернатор.Ранее в воскресенье в Белгороде из-за прилетевшего снаряда ВСУ пострадала женщина – у нее ожог руки второй степени: снаряд попал в дом, случился пожар.В пятницу один мужчина погиб и еще два человека пострадали в результате беспилотной атаки на Белгород.В четверг село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА – пострадал местный житель.В среду после удара ВСУ по Белгороду были повреждены дома, больница, школы и детсады. В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.В понедельник украинские дроны-камикадзе атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области – подросток получил баротравму и контузию.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреливают Белгород реактивными снарядами VampireНа подлете к Белгороду сбиты 15 воздушных целейАтака на Ярославскую область: сбиты украинские беспилотники
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, обстрелы белгородской области
ВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина

Женщина погибла при обстреле села в Белгородской области – Гладков

17:11 31.03.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаЖенщина погибла при обстреле села в Белгородской области
Женщина погибла при обстреле села в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Местная жительница погибла при обстреле села Дунайка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"К большому горю, погибла мирная жительница – женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи", – написал он в своем Telegram-канале.

Также губернатор выразил соболезнования семье погибшей женщины. ⠀
В результате удара в населенном пункте также повреждены линии газо- и электроснабжения, четыре дома, один сарай и три автомобиля.
На месте работают оперативные службы. Подомовой обход продолжится, когда закончится повторный обстрел, добавил губернатор.
Ранее в воскресенье в Белгороде из-за прилетевшего снаряда ВСУ пострадала женщина – у нее ожог руки второй степени: снаряд попал в дом, случился пожар.
В пятницу один мужчина погиб и еще два человека пострадали в результате беспилотной атаки на Белгород.
В четверг село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА – пострадал местный житель.
В среду после удара ВСУ по Белгороду были повреждены дома, больница, школы и детсады. В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.
В понедельник украинские дроны-камикадзе атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области – подросток получил баротравму и контузию.
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