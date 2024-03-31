https://crimea.ria.ru/20240331/vsu-obstrelyali-selo-v-belgorodskoy-oblasti--pogibla-zhenschina-1136172336.html

ВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина

ВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина - РИА Новости Крым, 31.03.2024

ВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина

Местная жительница погибла при обстреле села Дунайка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T17:11

2024-03-31T17:11

2024-03-31T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Местная жительница погибла при обстреле села Дунайка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также губернатор выразил соболезнования семье погибшей женщины. ⠀В результате удара в населенном пункте также повреждены линии газо- и электроснабжения, четыре дома, один сарай и три автомобиля.На месте работают оперативные службы. Подомовой обход продолжится, когда закончится повторный обстрел, добавил губернатор.Ранее в воскресенье в Белгороде из-за прилетевшего снаряда ВСУ пострадала женщина – у нее ожог руки второй степени: снаряд попал в дом, случился пожар.В пятницу один мужчина погиб и еще два человека пострадали в результате беспилотной атаки на Белгород.В четверг село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА – пострадал местный житель.В среду после удара ВСУ по Белгороду были повреждены дома, больница, школы и детсады. В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.В понедельник украинские дроны-камикадзе атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области – подросток получил баротравму и контузию.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреливают Белгород реактивными снарядами VampireНа подлете к Белгороду сбиты 15 воздушных целейАтака на Ярославскую область: сбиты украинские беспилотники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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