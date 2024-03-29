https://crimea.ria.ru/20240329/v-belgorode-dron-vrezalsya-v-zhiloy-dom--pogib-muzhchina-i-raneny-dvoe-1136139052.html
В Белгороде дрон врезался в жилой дом – погиб мужчина и ранены двое
В Белгороде дрон врезался в жилой дом – погиб мужчина и ранены двое - РИА Новости Крым, 29.03.2024
В Белгороде дрон врезался в жилой дом – погиб мужчина и ранены двое
Один мужчина погиб и еще два человека пострадали в результате атаки БПЛА самолетного типа на Белгород. Об этом в пятницу сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T16:52
2024-03-29T16:52
2024-03-29T16:52
вячеслав гладков
белгород
новости
больница
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
атака всу на белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136139216_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f87bddacd8524adda2c3b9e1f75a002c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Один мужчина погиб и еще два человека пострадали в результате атаки БПЛА самолетного типа на Белгород. Об этом в пятницу сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что Белгород атаковали украинские беспилотники самолетного типа.К этому часу известно о повреждениях окон и балконных остеклений в пяти квартирах. Кроме того, пострадал легковой автомобиль, который стоял у подъезда.На месте работают оперативные службы. Позже прибудут взрывотехники Минобороны РФ, после чего управы станут обходить квартиры и составлять акты повреждений, отметил губернатор.Накануне в Белгородской области мужчина получил ранения из-за того, что дрон скинул взрывное устройство.Утром в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду система ПВО сбила 15 воздушных целей, пострадавших нет, но повреждены дома и машины.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: почти 800 боевиков и иностранная техникаГрупповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО УкраиныАтака Украины на ДНР: ранены три мирных жителя
белгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136139216_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_edc9224ac858c7b3636fcf28767f8cd3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгород, новости, больница, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород
В Белгороде дрон врезался в жилой дом – погиб мужчина и ранены двое
Один мужчина погиб и два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на Белгород
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Один мужчина погиб и еще два человека пострадали в результате атаки БПЛА самолетного типа на Белгород. Об этом в пятницу сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой "скорой" женщина доставлена в областную клиническую больницу. Еще один житель самостоятельно обратился в городскую больницу №2 – у мужчины осколочное ранение поясничной области. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что Белгород атаковали украинские беспилотники самолетного типа.
К этому часу известно о повреждениях окон и балконных остеклений в пяти квартирах. Кроме того, пострадал легковой автомобиль, который стоял у подъезда.
На месте работают оперативные службы. Позже прибудут взрывотехники Минобороны РФ, после чего управы станут обходить квартиры и составлять акты повреждений, отметил губернатор.
Накануне в Белгородской области мужчина получил ранения
из-за того, что дрон скинул взрывное устройство.
Утром в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил
, что на подлете к Белгороду система ПВО сбила 15 воздушных целей, пострадавших нет, но повреждены дома и машины.
Читайте также на РИА Новости Крым: