https://crimea.ria.ru/20240329/v-belgorode-dron-vrezalsya-v-zhiloy-dom--pogib-muzhchina-i-raneny-dvoe-1136139052.html

В Белгороде дрон врезался в жилой дом – погиб мужчина и ранены двое

В Белгороде дрон врезался в жилой дом – погиб мужчина и ранены двое - РИА Новости Крым, 29.03.2024

В Белгороде дрон врезался в жилой дом – погиб мужчина и ранены двое

Один мужчина погиб и еще два человека пострадали в результате атаки БПЛА самолетного типа на Белгород. Об этом в пятницу сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T16:52

2024-03-29T16:52

2024-03-29T16:52

вячеслав гладков

белгород

новости

больница

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

атака всу на белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Один мужчина погиб и еще два человека пострадали в результате атаки БПЛА самолетного типа на Белгород. Об этом в пятницу сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что Белгород атаковали украинские беспилотники самолетного типа.К этому часу известно о повреждениях окон и балконных остеклений в пяти квартирах. Кроме того, пострадал легковой автомобиль, который стоял у подъезда.На месте работают оперативные службы. Позже прибудут взрывотехники Минобороны РФ, после чего управы станут обходить квартиры и составлять акты повреждений, отметил губернатор.Накануне в Белгородской области мужчина получил ранения из-за того, что дрон скинул взрывное устройство.Утром в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду система ПВО сбила 15 воздушных целей, пострадавших нет, но повреждены дома и машины.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: почти 800 боевиков и иностранная техникаГрупповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО УкраиныАтака Украины на ДНР: ранены три мирных жителя

белгород

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2024

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вячеслав гладков, белгород, новости, больница, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород