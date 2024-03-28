https://crimea.ria.ru/20240328/ataka-ukrainy-na-dnr-raneny-tri-mirnykh-zhitelya-1136115918.html

Атака Украины на ДНР: ранены три мирных жителя

Атака Украины на ДНР: ранены три мирных жителя - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Атака Украины на ДНР: ранены три мирных жителя

При атаке на населенные пункты Донецкой Народной Республики ранены три мирных жителя, в том числе подросток. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T17:03

2024-03-28T17:03

2024-03-28T17:03

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

донецк

горловка

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. При атаке на населенные пункты Донецкой Народной Республики ранены три мирных жителя, в том числе подросток. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.По информации Пушилина, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь."Зафиксировано шесть обстрелов, выпущено 13 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия РСЗО HIMARS (227 мм), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка, Великоновоселковский район, Углегорск", - уточнил глава ДНР.Также в результате вражеской атаки повреждены семь жилых домостроений в Центрально-Городском районе Горловки, Углегорске, трансформатор в Горловке. Кроме того, повреждения получил один автомобиль.Накануне стало известно о гибели в ДНР двух человек в результате удара вооруженных формирований Украины по Горловке. Еще двое ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Донецку: погибли трое детейДвое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУПод завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший

https://crimea.ria.ru/20240328/v-belgorodskoy-oblasti-dron-skinul-vzryvnoe-ustroystvo-postradal-muzhchina-1136115569.html

донецкая народная республика (днр)

донецк

горловка

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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), донецк, горловка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости