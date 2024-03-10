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Двое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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Двое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Двое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Двое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
В Донецке за сутки в обстрелах ВСУ пострадали пятеро мирных жителей: ранены двое детей, двое мужчин и женщина. Разрушения получила инфраструктура в разных... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T09:31
2024-03-10T09:50
донецкая народная республика (днр)
донецк
алексей кулемзин
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Донецке за сутки в обстрелах ВСУ пострадали пятеро мирных жителей: ранены двое детей, двое мужчин и женщина. Разрушения получила инфраструктура в разных районах. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин. Кроме того, накануне вечером, по данным главы региона, пострадали трое, включая двоих детей. "Во время варварского обстрела Кировского района по ул. Бирюзова получили ранение мужчина 1977 г. р., а также девочки 2009 и 2010 г. р", – уточнил Кулемзин.По данным СЦКК в ДНР вооруженные силы Украины на протяжении суток десятки раз выпускали на регион из артиллерии снаряды калибром 155 мм, а также использовали беспилотники для сброса населенные пункты боеприпасов.Только в направлении Кировского, Куйбышевского и Петровского районов ВСУ с 9 вечера до 9 марта до 9 утра 10 марта выпустили 13 снарядов.Как сообщил Кулемзин, в результате обстрелов пострадали здания двух школ, детсада и двух котельных. Также есть различные разрушения в многоквартирных домах.Ранее утром 10 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела региона силами ВСУ в пожаре, который возник в частном доме, погибла женщина и получил тяжелые ожоги мужчина. Также вследствие атаки украинского беспилотника возник пожар на нефтебазе в Курской области. Ракетная опасность с утра сегодня была объявлена также в Белгородской области. Ранее в феврале в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка погиб мужчина 1973 года рождения и ранения получила женщина 1955 года рождения. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили паромы – причины
https://crimea.ria.ru/20240310/ataka-vsu-na-kurskuyu-oblast-pogibla-zhenschina-1135527066.html
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донецкая народная республика (днр), донецк, алексей кулемзин, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, россия
Двое детей и трое взрослых ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

В Донецке от обстрелов ВСУ пострадали пятеро мирных жителей – дворе детей ранены

09:31 10.03.2024 (обновлено: 09:50 10.03.2024)
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Донецке за сутки в обстрелах ВСУ пострадали пятеро мирных жителей: ранены двое детей, двое мужчин и женщина. Разрушения получила инфраструктура в разных районах. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
"За период с 21:00 9 марта до 9:00 10 марта, по информации СЦКК ДНР, территория г. Донецка 4 раза подверглась обстрелам со стороны ВФУ… В Кировском районе во время утреннего обстрела в микрорайоне Текстильщик по ул. Пинтера ранены женщина 1941 г. р. и мужчина 1977 г. р.", – сообщил Кулемзин.
Кроме того, накануне вечером, по данным главы региона, пострадали трое, включая двоих детей.
"Во время варварского обстрела Кировского района по ул. Бирюзова получили ранение мужчина 1977 г. р., а также девочки 2009 и 2010 г. р", – уточнил Кулемзин.
По данным СЦКК в ДНР вооруженные силы Украины на протяжении суток десятки раз выпускали на регион из артиллерии снаряды калибром 155 мм, а также использовали беспилотники для сброса населенные пункты боеприпасов.
Только в направлении Кировского, Куйбышевского и Петровского районов ВСУ с 9 вечера до 9 марта до 9 утра 10 марта выпустили 13 снарядов.
Как сообщил Кулемзин, в результате обстрелов пострадали здания двух школ, детсада и двух котельных. Также есть различные разрушения в многоквартирных домах.
Ранее утром 10 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела региона силами ВСУ в пожаре, который возник в частном доме, погибла женщина и получил тяжелые ожоги мужчина. Также вследствие атаки украинского беспилотника возник пожар на нефтебазе в Курской области.
Ракетная опасность с утра сегодня была объявлена также в Белгородской области.
Ранее в феврале в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка погиб мужчина 1973 года рождения и ранения получила женщина 1955 года рождения.
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