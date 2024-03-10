https://crimea.ria.ru/20240310/ataka-vsu-na-kurskuyu-oblast-pogibla-zhenschina-1135527066.html

Атака ВСУ на Курскую область: загорелся жилой дом и погибла женщина

Атака ВСУ на Курскую область: загорелся жилой дом и погибла женщина - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Атака ВСУ на Курскую область: загорелся жилой дом и погибла женщина

Женщина погибла при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ в Курской области, ее супруг получил обширные ожоги, ему оказывают медицинская помощь, сообщил... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T08:21

2024-03-10T08:21

2024-03-10T08:41

курская область

роман старовойт

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Женщина погибла при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ в Курской области, ее супруг получил обширные ожоги, ему оказывают медицинская помощь, сообщил глава региона Роман Старовойт.Также он уточнил, что повреждено еще одно домовладение. "В населенном пункте частично отсутствует свет. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды", - заключил Старовойт.Также на территории нефтебазы в Курской области упал и загорелся украинский дрон. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы.В субботу, 6 марта здание поликлиники в Курске было повреждено обломками дрона ВСУ.В ночь на 9 марта массированный удар 41 дроном был нанесен по Ростовской области. По данным главы региона Василия Голубева, в результате атаки на Таганрог ранен сотрудник МЧС, который устранял последствия предыдущих атак боевиков. Он госпитализирован, угрозы жизни нет.Читайте также на РИА Новости Крым:47 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшиеНад Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотникаНовая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе

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курская область, роман старовойт, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, украина, обстрелы всу, обстрелы курской области