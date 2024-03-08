https://crimea.ria.ru/20240308/nad-belgorodskoy-oblastyu-pvo-sbila-esche-dva-bespilotnika-1135510073.html
Над Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотника
Над Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотника - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Над Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотника
В Яковлевском городском округе Белгородской области сработала система ПВО - сбито 2 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Об этом написал губернатор... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T19:07
2024-03-08T19:07
2024-03-08T19:10
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
атака дронов на москву 30 мая 2023 года
украина
происшествия
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В Яковлевском городском округе Белгородской области сработала система ПВО - сбито 2 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале.В пятницу около 15.30 ВСУ подвергли окраину села Рождественка Грайворонского городского округа атаке с помощью 3 дронов-камикадзе. В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен.Ранее сообщалось, что в пятницу около 11 утра была объявлена ракетная опасность. Позже Минобороны сообщило о том, что над областью сбили три беспилотника. Затем еще два украинских дрона были сбиты российскими ПВО над Белгородским районом.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областямиСирены ракетной опасности звучат в Курской областиУдары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атака дронов на москву 30 мая 2023 года, украина, происшествия, вячеслав гладков
Над Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотника
Над Белгородской областью ПВО сбила еще два украинских беспилотника
19:07 08.03.2024 (обновлено: 19:10 08.03.2024)