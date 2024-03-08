https://crimea.ria.ru/20240308/nad-belgorodskoy-oblastyu-pvo-sbila-esche-dva-bespilotnika-1135510073.html

Над Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотника

Над Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотника - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Над Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотника

В Яковлевском городском округе Белгородской области сработала система ПВО - сбито 2 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Об этом написал губернатор... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T19:07

2024-03-08T19:07

2024-03-08T19:10

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

атака дронов на москву 30 мая 2023 года

украина

происшествия

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В Яковлевском городском округе Белгородской области сработала система ПВО - сбито 2 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале.В пятницу около 15.30 ВСУ подвергли окраину села Рождественка Грайворонского городского округа атаке с помощью 3 дронов-камикадзе. В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен.Ранее сообщалось, что в пятницу около 11 утра была объявлена ракетная опасность. Позже Минобороны сообщило о том, что над областью сбили три беспилотника. Затем еще два украинских дрона были сбиты российскими ПВО над Белгородским районом.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областямиСирены ракетной опасности звучат в Курской областиУдары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской области

белгородская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атака дронов на москву 30 мая 2023 года, украина, происшествия, вячеслав гладков