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Еще два беспилотника сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Еще два беспилотника сбиты над Белгородской областью
Еще два беспилотника сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Еще два беспилотника сбиты над Белгородской областью
Еще два украинских беспилотника сбиты российскими ПВО над Белгородским районом. В регионе отменена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T13:33
2024-03-08T13:57
обстрелы белгородской области
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника сбиты российскими ПВО над Белгородским районом. В регионе отменена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.В регионе в пятницу около 11 утра была объявлена ракетная опасность. Позже Минобороны сообщило о том, что над областью сбили три беспилотника. Он также опубликовал сигнал об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, которая длилась два часа.Ракетная опасность отменена и в городе Железногорск в Курской области. Сирены звучали здесь два часа.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областямиСирены ракетной опасности звучат в Курской областиУдары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской области
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обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, пво
Еще два беспилотника сбиты над Белгородской областью

Над Белгородской областью российские ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника

13:33 08.03.2024 (обновлено: 13:57 08.03.2024)
 
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника сбиты российскими ПВО над Белгородским районом. В регионе отменена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
В регионе в пятницу около 11 утра была объявлена ракетная опасность. Позже Минобороны сообщило о том, что над областью сбили три беспилотника.
"В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Варваровка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал сигнал об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, которая длилась два часа.
Ракетная опасность отменена и в городе Железногорск в Курской области. Сирены звучали здесь два часа.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.
В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковПВО
 
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