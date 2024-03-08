https://crimea.ria.ru/20240308/esche-dva-bespilotnika-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135504444.html

Еще два беспилотника сбиты над Белгородской областью

Еще два беспилотника сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Еще два беспилотника сбиты над Белгородской областью

Еще два украинских беспилотника сбиты российскими ПВО над Белгородским районом. В регионе отменена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T13:33

2024-03-08T13:33

2024-03-08T13:57

обстрелы белгородской области

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника сбиты российскими ПВО над Белгородским районом. В регионе отменена ракетная опасность, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.В регионе в пятницу около 11 утра была объявлена ракетная опасность. Позже Минобороны сообщило о том, что над областью сбили три беспилотника. Он также опубликовал сигнал об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, которая длилась два часа.Ракетная опасность отменена и в городе Железногорск в Курской области. Сирены звучали здесь два часа.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областямиСирены ракетной опасности звучат в Курской областиУдары по мирным: ВСУ выпустили 37 снарядов по Херсонской области

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, пво