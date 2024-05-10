https://crimea.ria.ru/20240510/maksimalno-moschnuyu-magnitnuyu-buryu-za-20-let-zhdut-na-zemle-v-subbotu-1137180761.html

Максимально мощную магнитную бурю за 20 лет ждут на Земле в субботу

Максимально мощную магнитную бурю за 20 лет ждут на Земле в субботу - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Максимально мощную магнитную бурю за 20 лет ждут на Земле в субботу

Магнитная буря высшего уровня может впервые за 20 лет произойти на Земле в субботу после серии вспышек на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории... РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T09:33

2024-05-10T09:33

2024-05-10T09:33

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вспышки на солнце

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Магнитная буря высшего уровня может впервые за 20 лет произойти на Земле в субботу после серии вспышек на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.Он уточнил, что, как ожидают ученые, в пике удара уровень бури составит не менее G4.33, а с вероятностью 15% он достигнет G5, что произойдет впервые с 2005 года.За минувшие двое суток на Солнце произошло шесть вспышек высшего балла X. Уровень вспышечной активности сейчас составляет около 9.8 по десятибалльной шкале. Исчерпание взрывной энергии ожидается в течение ближайших 2-3 суток. Геомагнитные бури на Земле с разной степенью силы могут продолжаться вплоть до конца недели, подчеркнул Богачев.

https://crimea.ria.ru/20240508/krupneyshaya-vspyshka-na-solntse-proizoshla-utrom-8-maya-1137119218.html

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солнце, вспышки на солнце, астрономия, космос, метеозависимость, новости