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Максимально мощную магнитную бурю за 20 лет ждут на Земле в субботу
Максимально мощную магнитную бурю за 20 лет ждут на Земле в субботу - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Максимально мощную магнитную бурю за 20 лет ждут на Земле в субботу
Магнитная буря высшего уровня может впервые за 20 лет произойти на Земле в субботу после серии вспышек на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T09:33
2024-05-10T09:33
2024-05-10T09:33
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вспышки на солнце
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Магнитная буря высшего уровня может впервые за 20 лет произойти на Земле в субботу после серии вспышек на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.Он уточнил, что, как ожидают ученые, в пике удара уровень бури составит не менее G4.33, а с вероятностью 15% он достигнет G5, что произойдет впервые с 2005 года.За минувшие двое суток на Солнце произошло шесть вспышек высшего балла X. Уровень вспышечной активности сейчас составляет около 9.8 по десятибалльной шкале. Исчерпание взрывной энергии ожидается в течение ближайших 2-3 суток. Геомагнитные бури на Земле с разной степенью силы могут продолжаться вплоть до конца недели, подчеркнул Богачев.
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солнце, вспышки на солнце, астрономия, космос, метеозависимость, новости
Максимально мощную магнитную бурю за 20 лет ждут на Земле в субботу
Максимально мощная магнитная буря может произойти на Земле впервые за 20 лет - ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Магнитная буря высшего уровня может впервые за 20 лет произойти на Земле в субботу после серии вспышек на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
"Впервые за 20 лет на Земле может произойти буря высшего пятого уровня. За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый еще более крупный объект, который по расчетам ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью", - сказал Богачев.
Он уточнил, что, как ожидают ученые, в пике удара уровень бури составит не менее G4.33, а с вероятностью 15% он достигнет G5, что произойдет впервые с 2005 года.
За минувшие двое суток на Солнце произошло шесть вспышек высшего балла X. Уровень вспышечной активности сейчас составляет около 9.8 по десятибалльной шкале. Исчерпание взрывной энергии ожидается в течение ближайших 2-3 суток. Геомагнитные бури на Земле с разной степенью силы могут продолжаться вплоть до конца недели, подчеркнул Богачев.