https://crimea.ria.ru/20240308/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-belgorode-i-belgorodskom-rayone-1135482906.html

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова. РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T11:19

2024-03-08T11:19

2024-03-08T11:22

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

безопасность

ракетная опасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 4 дрона ВСУ уничтожены над Волгоградской областьюАтака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчинаДрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный житель

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, безопасность, ракетная опасность, новости