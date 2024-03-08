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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова. РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T11:19
2024-03-08T11:22
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
безопасность
ракетная опасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 4 дрона ВСУ уничтожены над Волгоградской областьюАтака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчинаДрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный житель
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, безопасность, ракетная опасность, новости
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе – губернатор

11:19 08.03.2024 (обновлено: 11:22 08.03.2024)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкМемориал в память о погибших после обстрела ВСУ центра Белгорода
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ центра Белгорода - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.
В ночь на 8 марта российские ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью и еще 15 над Волгоградской областью.
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